La cervicale è un problema piuttosto frequente e sono infatti numerose le persone che devono fare i conti con tale malessere. Per ritrovare la salute, è possibile affidarsi ad alcuni rimedi naturali capaci di regalare enormi benefici. Scopriamo quindi insieme quali sono le migliori soluzioni offerte dalla natura allo scopo di eliminare il dolore alla cervicale.

Massaggi e impacchi per ridurre il dolore alla cervicale

Per alleviare il dolore alla cervicale è molto utile effettuare dei massaggi con del semplice olio di oliva caldo. Questo prodotto naturale infatti garantisce un sollievo immediato e quindi permette di stare meglio subito.

A regalare benefici sono anche gli impacchi di ghiaccio o con gel di arnica applicato proprio dove si sente il dolore.

Aceto di sidro di mele contro la cervicale

L’aceto di sidro di mele è un ottimo rimedio naturale contro la cervicale in quanto risulta capace di ridurre il dolore. Per ottenere i benefici, è semplicemente necessario bagnare un pezzo di cotone o una salvietta con l’aceto di sidro di mele e poi farlo aderire sul collo e sul muscolo trapezio.

Dopo aver lasciato agire per alcune ore, si noteranno già dei miglioramenti. Il dolore alla cervicare comunque tenderà a sparire solo dopo aver ripetuto un paio di volte al giorno l’operazione.

Sali di Epsom per combattere il dolore alla cervicale

Un rimedio naturale per combattere il dolore alla cervicale è il solfato di magnesio che oggi si trova in commercio con il nome di Sali di Epsom. Questo rimedio è in grado di sciogliere la muscolatura della zona cervicale quando è molto contratta e quindi dolente.

I Sali di Epsom sono dei perfetti miorilassanti naturali e attenuano edemi e dolore. Per utilizzarli, basta semplicemente farli sciogliere in acqua calda per un bagno rigenerante.

Immergendo nell’acqua il corpo fino al collo, si può godere del calore e anche degli effetti benefici del solfato di magnesio.