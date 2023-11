Avete già sentito parlare del Bodytite? Si tratta, in generale, di un trattamento di chirurgia estetica non invasiva per combattere l’eccesso di adipe. Ma cos’è nello specifico? Ecco come funziona il Bodytite.

Bodytite: cos’è e come funziona

Sapete già cos’è il Bodytite? Per chi non lo sapesse ancora, per Bodytite si intende una nuova tecnica di chirurgia estetica non invasiva che permette di eliminare l’eccesso di adipe e trattare la lassità cutanea con un unico intervento, grazie all’uso di un macchinario all’avanguardia. Un vero “miracolo” per chi da anni combatte contro il grasso in eccesso.

Il Bodytite permette di modellare il corpo in diverse occasioni ad esempio dopo una gravidanza o dopo una dieta dimagrante per cui si è perso tanti chili, come alternativa alla liposuzione tradizionale.

Nel dettaglio, il Bodytite è un vero e proprio lifting della pelle. Questo strumento originale è in grado di correggere diversi inestetismi, come la cellulite, il doppio mento e il grasso localizzato, ed è composto da manipoli differenti che si differenziano per zone da trattare, dimensioni, obiettivi e tecnologia.

L’elettrodo interno ha una microcannula che aspira delicatamente il grasso rilasciato localmente a causa del calore della radiofrequenza. L’apparecchiatura utilizza la tecnologia RFAL per garantire la sicurezza del trattamento, controllando la temperatura cutanea e altri parametri in tempo reale.

Il calore generato dalla radiofrequenza fa sciogliere gli adipociti e determina la contrazione del tessuto connettivo, ripristinando l’elasticità cutanea. Inoltre, stimola la produzione di collagene, che migliora la tonicità e l’aspetto della pelle nel tempo.

In quali zone del corpo si può intervenire con il trattamento Bodytite? Principalmente la nuova “liposuzione” agisce sul grasso dell’addome, glutei, braccia e cosce.

Quando la dieta e lo sport non bastano a eliminare il grasso localizzato, per sconfiggere le adiposità e il rilassamento cutaneo il Bodytite è un trattamento molto richiesto al pari della liposuzione. Bodytite è meno invasiva ma ugualmente aiuta a ridurre le adiposità e, in particolare a compattare e rimodellare la pelle.

Come funziona il Bodytite? E’ un processo di riscaldamento nella zona da trattare attraverso l’introduzione di una cannula speciale dotata di un elettrodo che emette onde sonore a bassa frequenza.

Il calore prodotto dalle onde all’interno dei tessuti scioglie le cellule di grasso che vengono aspirate dalla cannula. Allo stesso tempo il calore provoca la coagulazione del sangue e la creazione di nuovo collagene come risposta naturale dell’organismo, favorendo il compattamento della pelle grazie anche a un manipolo integrato, che lavora esternamente sul tessuto cutaneo.

La temperatura della pelle è monitorata dal macchinario, che per evitare ustioni alla pelle non raggiunge mai temperature al di sopra dei 45 gradi. L’adipe in eccesso sarà aspirato tramite delle cannule inserite nella parte da trattare. La radiofrequenza, nel frattempo, utilizzerà le onde radio per aumentare la temperatura dei tessuti, rendendoli adatti a essere modellati.

Il Bodytite è una procedura poco invasiva sotto anestesia locale. La durata del trattamento è breve ed il post-operatorio è più leggero rispetto ad un intervento di liposuzione tradizionale, anche se non può eliminare grandi quantità di tessuto adiposo; i disagi post-intervento sono molto attenuati e notevolmente ridotti.