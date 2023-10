Simone Biles svela la sua skincare routine: i trucchetti per rilassarsi e distendere la pelle

Simone Biles è la prima e unica ginnasta nella storia ad aver vinto più di tre titoli mondiali nella gara individuale. Per i suoi record nella ginnastica artistica, è considerata da molti la miglior ginnasta al mondo. ma come cura la sua pelle? Ecco la sua skincare routine.

Simone Biles, classe ’97, in pochi anni è diventata una delle atlete più famose di sempre nella ginnastica. Lo scorso aprile Simone ha sposato il giocatore della NFL Jonathan Owens e ha dato vita a una conversazione globale sulla salute mentale dopo essersi presa una pausa ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

La Biles, 26 anni, è la ragazza dei record: l’unica persona nella storia ad aver vinto 6 titoli mondiali all-around. È la ginnasta, uomo o donna, che ha conquistato più medaglie della storia ai Campionati del Mondo, avendo vinto 30 medaglie nonché la più medagliata di sempre fra Mondiali e Olimpiadi, avendo vinto un totale di 37 medaglie, più di qualsiasi uomo o donna prima di lei.

Nel 2017 e nel 2021 la rivista Time l’ha inserita fra le 100 persone più influenti del mondo. Nel 2022 il presidente statunitense Joe Biden le ha conferito la medaglia presidenziale della libertà, la più alta onorificenza civile statunitense, facendo di lei la più giovane persona a riceverla.

La talentuosa e bella 26enne in realtà nella vita di tutti i giorni è una ragazza comune, con la passione non solo per lo sport ma anche per la bellezza, come la skincare.

Nel suo ritorno allo sport, Simone Biles ha messo in primo piano il benessere olistico e un approccio diverso. Simone Biles nella leggenda: è la ginnasta più medagliata di sempre, con 34:27 mondiali (21 d’oro) e 7 olimpiche. E della cura della pelle? Come la mantiene idratata e distesa anche durante le gare?

Il suo regime di cura della pelle è diventato un punto fermo nella sua routine quotidiana. L’attenzione e la dedizione tipiche di Simone Biles ora si applicano anche alla sua routine di cura della pelle, poiché rivela che inizia e finisce sempre le sue giornate lavandosi il viso e applicando i suoi prodotti preferiti, anche quando deve essere in palestra entro le 7 del mattino:

“Appena mi alzo, mi lavo la faccia, mi prendo un po’ di cura della pelle, adoro SK-II Pitera Essence o la loro Skin Power Collection. Adoro la Skin Power Cream perché è davvero idratante e lascia il viso fresco, luminoso e pronto per la pratica”.

Anche se il tempo libero è più raro che mai per lei adesso, Simone apprezza ancora la possibilità di coccolare la sua carnagione con una sessione improvvisata alla Spa. La star della ginnastica adora applicare la maschera in tessuto SKI-II e usare il suo rullo di giada per applicare il concentrato idratante sulla sua pelle. Infine nella sua skincare routine Biles usa crema idratante e la massaggia sul viso per rilassarsi.

Simone Biles, un nome una certezza nella ginnastica: è la giovane donna da record nella sua disciplina. Da anni colleziona medaglie, primi posti, dalle Olimpiadi ai Mondiali. L’ultima conquista è il titolo di prima donna ad eseguire un Yurchenko doppio carpiato ai Mondiali di Ginnastica artistica Anversa 2023.

Al di là dei strabilianti risultati lavorativi, Simone è una giovane 26enne come le altre. Anche per lei la cura della pelle è fondamentale da associare al duro allenamento. Quali sono i prodotti preferiti dalla star della ginnastica? La nuova crema SkinPower SK-II è diventata una delle sue preferite soprattutto “quando sono stanca e sento che la mia pelle ha bisogno di una spinta”. Per lei è come una ricarica per la pelle: la fa sentire liscia, luminosa ed elastica.

Non solo il viso, la bellezza come sappiamo parte dalle mani e nail art soprattutto per le ginnaste che durante le gare non possono acconciarsi troppo. Simone, infatti, dice che quando non gareggia adora farsi le unghie e con nail art divertenti e scintillanti. Come nelle sue performance, l’atleta olimpionica è pronta a provare qualcosa di nuovo anche sulle unghie.