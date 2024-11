Un progetto innovativo al Off/Off Theatre

Dal 15 al 17 novembre, l’Off/Off Theatre di Roma ospiterà “Brotti! E non ridere che sei come loro”, un progetto teatrale multimediale che unisce musica dal vivo e narrazione. Ideato e scritto da Manuela Zero, con la regia di Davide Santi, lo spettacolo promette di offrire un’esperienza unica, in grado di toccare le corde più profonde dell’animo umano.

Storie di fragilità e forza

Il cuore dello spettacolo è rappresentato da otto personaggi, ognuno con la propria storia e le proprie fragilità. Ambientati in una surreale penisola sorrentina, questi protagonisti affrontano temi universali come il dolore, la solitudine e la diversità. Attraverso un linguaggio semplice e cinematografico, “Brotti!” si propone di esplorare la condizione umana in modo diretto e senza filtri.

Musica dal vivo e narrazione coinvolgente

La musica, eseguita dal vivo da Davide Santi alla chitarra e Cecilia Drago al violino, arricchisce ulteriormente l’esperienza teatrale. Le storie raccontate spaziano dalla solitudine di una donna anziana agli amori tossici, fino al disagio infantile di Camilla, una giovane che non riesce a piangere. Ogni racconto è un invito a riflettere sulla complessità delle emozioni umane.

Un viaggio tra imperfezioni e bellezza

Il titolo stesso, “Brotti”, è una fusione di brutti e rotti, simboleggiando la bellezza che si cela nelle imperfezioni. Lo spettacolo celebra le fragilità umane come una forza poetica, mettendo in luce la meraviglia dei sentimenti. La regia di Davide Santi si distingue per la sua semplicità, riducendo gli elementi scenici all’essenziale per esaltare l’intensità emotiva delle performance.

Un’artista poliedrica

Manuela Zero, protagonista e creatrice del progetto, è un’artista versatile con una carriera che spazia dal cinema al teatro. La sua esperienza e il suo talento si riflettono in ogni aspetto di “Brotti!”, rendendo questo spettacolo un’opera da non perdere. Con un background che include collaborazioni con registi di fama e partecipazioni a festival musicali, Manuela porta sul palco una visione unica e coinvolgente.