Le alghe non sono un alimento tipico della dieta mediterranea, ma sono ricche di sostanze benefiche per la salute. Scopriamole insieme.

Proprietà nutritive delle alghe

Le alghe sono una vera e propria miniera di sostanze benefiche per l’organismo. Al loro interno, infatti, contengono proteine, carboidrati e oligoelementi, come lo iodio.

Non solo, le alghe sono ricchissime di vitamine, come la vitamina C, la vitamina A, le vitamine del gruppo B, vitamina E e vitamina K, oltre che di sali minerali, come calcio, ferro, fosforo, potassio e magnesio.

Il prodotto marino contiene anche l’algina, una sostanza che favorisce l’eliminazione delle sostanze tossiche e dei metalli pesanti dall’organismo. Inoltre, le alghe sono povere di calorie (ne contengono solo 40 kcal per 100 grammi di prodotto) e questo le rende un valido aiuto per mantenere il peso forma.

Alghe: quali sono i benefici?

Le alghe, per via di tutte le sostanze nutritive che contengono, apportano notevoli benefici all’organismo. Essendo ricche di mucillagini, sostanze che assorbono i liquidi e agevolano la sensazione di sazietà, aiutano a contrastare l’obesità e il sovrappeso.

Lo iodio contenuto nel prodotto marino, invece, stimola e riattiva il metabolismo, mentre altri enzimi agiscono sulle lipasi, favorendo la demolizione dei grassi.

Le alghe sono anche in grado di rafforzare il sistema immunitario e sono un vero toccasana per l’apparato gastrointestinale, visto che hanno un effetto diuretico e lassativo.

Inoltre, grazie alla presenza di magnesio e potassio, sono in grado di contrastare stati di stanchezza e leggera depressione, fornendo all’organismo le sostanze di cui ha bisogno.

Alghe: come consumarle?

Le alghe sono reperibili nei negozi specializzati sottoforma di fogli essiccati. Per mangiarle, quindi, basta immergerle in acqua per una decina di minuti, in modo da reidratarle, per poi aggiungerle a zuppe, piatti di mare, creme di verdure o minestre di legumi.

Inoltre, le alghe possono insaporire piatti di pesce o carne, oppure frittate, riso, pasta o insalate, semplicemente sbriciolandone qualche pezzetto nel piatto.