L’aglio è ricco di benefici per la salute e proprio per questo motivo è bene aggiungerlo alla propria dieta quotidiana. In molti conoscono l’aglio per via della sua capacità di abbassare la pressione del sangue, ma in realtà questo alimento vanta anche un gran numero di altri benefici per la salute.

Scopriamo quali sono i benefici che l’aglio offre a chi lo consuma.

Aglio per abbassare il colesterolo

L’aglio è un alimento molto utile per la salute dell’organismo, infatti è in grado di ridurre in modo importante la quantità di colesterolo cattivo (LDL) presente nel sangue. Consumando aglio in maniera regolare infatti è possibile ridurre la quantità di colesterolo cattivo del 15%.

Sembra però che l’aglio non sia in grado di ridurre i trigliceridi nel sangue e nemmeno di aumentare la quantità di colesterolo buono (HDL).

Azione detox dell’aglio

Questo alimento, consumato a dosi elevate, permette di proteggere l’organismo dalla tossicità dei metalli pesanti. L’azione detox dell’aglio è davvero importante quindi per migliorare lo stato di salute dell’organismo in modo del tutto naturale.

Uno studio del 2011 ha dimostrato che l’allicina dell’aglio è in grado di ridurre i livelli di piombo nel sangue del 19%. Inoltre questa sostanza consente anche di eliminare problemi come la cefalea e la pressione elevata.

L’aglio è anche molto utile per via della sua azione disintossicante nei confronti del fegato, infatti si tratta di un ottimo alimento per la depurazione dell’organo.

Effetto antibatterico dell’aglio

L’aglio è ricco di vitamina C e di zolfo, proprio per questo vanta degli importanti effetti antibatterici del tutto naturali. Questo alimento è anche un antibiotico naturale che, se aggiunto alla dieta, permette di combattere la presenza di parassiti intestinali.

L’aglio è in grado anche di ridurre al minimo la perdita di massa ossea perchè aumenta il livello di estrogeni. Consumare aglio frequentemente è quindi utile nei confronti dell’osteoartrite.