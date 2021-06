Brucia grassi naturali: i migliori per la prova costume

All’interno del contesto dimagrante, un aspetto fondamentale è sicuramente la composizione chimica degli alimenti. Bisogna sempre valutare attentamente la ripartizione dei macronutrienti. I glucidi devono essere sempre quelli più abbondanti, con importanza minore degli zuccheri semplici a favore dei polimeri complessi. A seguire troviamo i lipidi e le proteine. Grazie alla concentrazione bassa di nutrienti energetici (es: lipidi), gli alimenti che fanno dimagrire sono quelli poco calorici.

Brucia grassi naturali

Quando parliamo di “Brucia Grassi Naturali“, intendiamo degli alimenti che aumentano il senso di sazietà, oppure vanno a stimolare oò metabolismo attraverso la termogenesi. Qui sotto vi elencheremo i migliori brucia grassi naturali e le rispettive proprietà.

ALGHE: la Spirulina e la Kelp sono ricche di sali minerali drenanti e iodio che aiutano a regolare il metabolismo.

ASPARAGI: sono fonte di vitamina B che stimola il metabolismo e di fibre che vanno ad aumentare il senso di sazietà.

BROCCOLI: sono antiossidanti e sono ricchi di fibre, acido folico, calcio e vitamine A e C.

CEREALI: i migliori sono quelli integrali ed è importante assumerli alla mattina avere l’energia giusta per affrontare la giornata. I cereali, infatti, vanno aprolungare il senso di sazietà.

CETRIOLI: se abbinati ai cibi piccanti diventano un mix esplosivo di brucia grassi.

CIOCCOLATO FONDENTE: si consiglia di assumere due quadratini al giorno di cioccolato fondente, poichè aiuta a dimagrire grazie alla presenza di catechine, caffeina e antiossidanti.

CIPOLLA: rinforza il sistema immunitario, stimola il metabolismo ed è ricca di fitoestrogeni, minerali e vitamine.

FRAGOLE: sono depurative, ipocaloriche e anti-ritenzione idrica.

FRUTTI DI BOSCO: bruciano i grassi, sono antiossidanti e regolano il livello di insulina nel sangue.

GINSENG: è un ottimo energizzante e stimola perfettamente il metabolismo.

LIMONE: stimola e depura l’organismo. Aiuta a ritrovare l’equilibrio acido-alcalino grazie alla presenza di vitamina C.

OSTRICHE: aiutano a bruciare i grassi grazie alla vitamina B che va a stimolare il ferro e il metabolismo. Inoltre, sono povere di grassi.

PEPERONCINO: protegge il cervello, l’apparato cardiovascolare ed è un potente termogenico grazie alla presenza di capsaicina.

SPINACI: aumentano il senso di sazietà grazie all’alto contenuto di potassio, fibre, ferro vitamine e antiossidanti.

TÈ VERDE: è un antiossidante naturale che aiuta a contrastare la cellulite e a bruciare i grassi. Vi consigliamo di bere tre tazze al giorno di tè verde con del succo di limone e senza zucchero.

Brucia grassi naturali: benefici

Vediamo ora quali sono i benefici degli alimenti brucia grassi naturali:

Aiutano a depurare l’organismo.

Aiutano a velocizzare il metabolismo.

Favoriscono l’assimilazione degli alimenti.

Hanno effetti diuretici.

Limitano al minimo gli effetti secondari.

Migliorano la nostra digestione.

Sono totalmente disintossicanti.

