L’olio di cotone è ricavato dalla spremitura a freddo dei semi di questa pianta. I suoi benefici per la salute e le sue proprietà sono davvero numerose. Scopriamo insieme quali sono i motivi per utilizzarlo.

Proprietà dell’olio di cotone

L’olio di semi di cotone è ricco di proprietà benefiche per l’organismo. Questo prodotto infatti è ricco di vitamina E. Le quantità di tocoferolo contenute nell’olio in questione lo rendono il terzo olio vegetale più ricco di questa sostanza dopo l’olio di germe di grano e l’olio di semi di girasole. Contiene anche grandi quantità di adici grassi polisaturi, di acidi linoleici e di acidi grassi omega 6.

Proprio per via dell’elevata quantità di vitamine, questo olio risulta essere un eccellente antiossidante naturale. Il suo utilizzo quindi previene l’invecchiamento perchè blocca l’azione dei dannosi radicali liberi.

L’olio di cotone è utilizzato molto dalle industrie alimentari in quanto la percentuale elevata di vitamina E lo rende molto durevole e in grado di aumentare la conservabilità degli alimenti confezionati. Inoltre il suo basso costo lo fa preferire a molti altri oli vegetali come ad esempio l’olio di oliva.

Gli usi in cucina dell’olio di cotone

L’olio di cotone non viene molto utilizzato in cucina. Ancora oggi non appare chiaro se questo prodotto sia sano oppure no per l’organismo. Aggiungerlo alla dieta dovrebbe comunque aiutare il sistema cardiocircolatorio in quanto esso contiene quantità ridotte di colesterolo. La grande quantità di vitamina E lo rende poi utile anche per combattere l’invecchiamento.

Il problema vero è legato alla raffinazione dell’olio.

Se fosse puro infatti darebbe davvero benefico, ma generalmente in commercio si trova solo raffinato.

Proprietà cosmetiche dell’olio di cotone

Le proprietà cosmetiche dell’olio di cotone sono davvero numerose. Questo prodotto infatti è ottimo per idratare la pelle a fondo e risulta ottimo sia per gli adulti che per i bambini piccoli. In generale questo olio è rigenerante ed elasticizzante, di conseguenza aiuta a mantenere la cute senza smagliature.

Grazie alla grande quantità di vitamina E che contiene, questo olio è ottimo anche per le pelli mature.

I benefici per i capelli sono poi molti, infatti applicando questo prodotto si migliora la salute della chioma. Le persone che hanno capelli crespi noteranno subito dei benefici in termini di pettinabilità.