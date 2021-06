L’intolleranza al lattosio è una condizione che interessa circa il 50% della popolazione italiana: l’organismo è incapace di digerire completamente lo zucchero presente nel latte e nei suoi derivati a causa di una presenza insufficiente dell’enzima lattasi. Può comparire sin dall’infanzia o addirittura manifestarsi in età adulta.

Alla scoperta di Lactosolution

Per risolvere questo fastidioso problema, NUTRAS SRL -Startup Innovativa italiana che in questo momento sta raccogliendo fondi per diffondere il più possibile i propri prodotti– si è messa in gioco per cercare nuove soluzioni nel campo della Nutraceutica: la strabiliante unione tra Nutrizione e Farmaceutica con lo scopo di provvedere alla cura del corpo attraverso la nutrizione e l’integrazione alimentare.

Grazie alle componenti naturali a disposizione, nasce Lactosolution: soluzione per la vita.

Scopriamolo insieme.

Lactosolution: che cos’è?

Lactosolution, a base di enzima lattasi, è l’unico ed innovativo integratore alimentare davvero efficace per la digestione del lattosio.

Con una compressa è possibile assumere ben 15.000 FCC di attività enzimatica. E’ quindi particolarmente indicato per i soggetti intolleranti al lattosio che hanno un deficit di produzione di tale enzima, ma anche per quei soggetti che fanno fatica a tollerare i prodotti lattiero-caseari.

L’efficacia è dimostrata dal fatto che con una sola compressa si riesce tranquillamente a coprire un intero pasto.

Perchè scegliere Lactosolution

La confezione si presenta come un comodo portachiavi, pertanto lo rende molto pratico da utilizzare e da portare sempre con se’.

Con Lactosolution sarà possibile fare qualche strappo alla regola, senza rinunciare a dolci, formaggi, mozzarella, panna, yogurt e ad altri alimenti prediletti.

La sua elevata attività enzimatica con aggiunta di calcio è in grado di coprire un intero pasto grazie ad una sola e unica compressa.

La sua azione è talmente rapida che non è necessario portarsi avanti per tempo o rinunciare ad un invito dell’ultimo minuto, in quanto si può assumere direttamente prima del pasto.

Lactosolution è l’integratore italiano creato da persone intolleranti al lattosio, proprio come te.

LEGGI ANCHE: Intolleranze alimentari: cosa sono e le informazioni utili da sapere