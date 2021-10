Il burro di murumuru è un prodotto ricco di benefici per i capelli in quanto il suo utilizzo rende la chioma nutrita e idratata in profondità. Sempre più apprezzato in tutto il mondo, questo burro è utilizzato in particolare dalle donne del Brasile che da secoli conoscono bene tale prodotto che deriva dai semi della pianta Astrocaryum Murumuru.

Scopriamo dunque quali sono i benefici principali che il burro di murumuru offre alla chioma.

Burro di murumuru per capelli morbidi e setosi

Il burro di murumuru è ricco di vitamina A, una sostanza dal grande potere antiossidante che rende i capelli perfetti. Il prodotto contiene anche una quantità elevata di acidi grassi essenziali come quello oleico e quello linoleico. Questi due sono in grado di arricchire i capelli in profondità creando una barriera protettiva che li aiuta a rimanere morbidi, setosi ed elastici.

In questo prodotto c’è anche una grande quantità di acido laurico, acido miristico, acido palmitico, acido caprilico, acido caprico e acido stearico.

Pur trattandosi di un burro, questo prodotto non unge i capelli che risultano dunque belli da vedere grazie al suo impiego.

Capelli più forti grazie al burro di murumuru

Utilizzare il burro di murumuru sui capelli permette di migliorare anche la salute della chioma. Questo prodotto infatti è in grado di rendere i capelli molto più forti e sani.

Utilizzarlo con una certa frequenza permette di contrastare la fragilità dei capelli e quindi si tratta di un prodotto utile soprattutto per chi ha i capelli deboli e devitalizzati.

Burro di murumuru per ridurre i danni ai capelli

Il burro di murumuru è un prodotto molto utile per ridurre i danni ai capelli causati dall’esposizione al sole. Proprio per questo motivo vi suggeriamo di utilizzare tale burro prima di andare al mare o in piscina in modo che i raggi del sole non danneggino la chima.