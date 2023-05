Caduta dei capelli in primavera: come limitare i danni naturalmente

La caduta dei capelli in primavera è un fenomeno normale e comune a moltissime persone. La differenza, probabilmente, è legata esclusivamente alla quantità di ciocche di capelli che cadono. Sia che la caduta sia copiosa, sia che la caduta sia limitata, questo fenomeno, che non dovrebbe destare preoccupazione, in ogni caso, merita attenzione da parte nostra.

Caduta dei capelli in primavera

La caduta dei capelli è un fenomeno molto comune che può riguardare sia l’uomo che la donna, sebbene i primi sono i soggetti più esposti, in riferimento a cause molto più generiche rispetto alle seconde, che sono più esposte al fenomeno in fasi più delicate della vita, come la gravidanza o la menopausa e, in generale, le variazioni ormonali che possono subentrare in ogni altro stadio della vita, a causa di problemi differenti.

Il fenomeno può essere temporaneo o permanente sulla base del problema che lo determina che, a sua volta, può essere di natura psicologica o fisiologica. La maggior parte delle volte, quando si nota una caduta dei capelli, spesso eccessiva, al punto da vedere ciocche sul cuscino, nella doccia o sulla spazzola, la caduta è un fenomeno temporaneo e fisiologico, che si verifica in specifiche stagioni dell’anno e che, seppur non dovrebbe preoccupare, dovrebbe comunque essere affrontata.

Caduta dei capelli in primavera: cause

Chi non ha mai avuto problemi di capelli e chi non ha mai ricevuto diagnosi di caduta dei capelli legata ad una condizione specifica, molto probabilmente, in questo periodo dell’anno, potrebbe iniziare a preoccuparsene. In realtà, a meno che, in effetti, non vi siano condizioni particolari, che possono essere di natura fisiologica o patologica, a causa delle quali la caduta dei capelli è una conseguenza da affrontare tempestivamente, la caduta dei capelli in primavera è un fenomeno comune e fisiologico.

L’effluvio stagionale, noto come caduta dei capelli stagionale, si verifica nel momento in cui, in determinate stagioni dell’anno, si inizia a perdere qualche ciocca di capelli. Questo fenomeno è normale e fisiologico, un tratto che l’uomo ha ereditato dall’animale durante l’evoluzione della specie, pertanto, per ogni ciocca di capelli che cade corrisponde la crescita di una nuova ciocca di capelli. Si tratta di una sorta di ricambio cellulare, laddove ciocche di capelli spenti e sfibrati cadono per lasciare spazio alla nascita di nuove ciocche di capelli, decisamente più voluminose e in salute.

Caduta dei capelli in primavera: miglior rimedio naturale

Ridurre i lavaggi settimanali, utilizzare prodotti poco aggressivi o, meglio ancora naturali, apprendere come lavare e asciugare correttamente i capelli, sicuramente sono accorgimenti fondamentali, ai quali prestare attenzione per prevenire la caduta dei capelli, in generale, e limitare la caduta dei capelli in primavera, in particolare.

Nonostante il nostro atteggiamento nella cura e la gestione dei capelli sia fondamentale e possa fare la differenza nel trattamento di specifici problemi, di cui la caduta dei capelli può essere una conseguenza, l’utilizzo di prodotti extra, che siano un supporto ulteriore sul quale fare affidamento, resta sempre importante.

