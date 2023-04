Caduta dei capelli in primavera: come rimediare naturalmente

La caduta dei capelli in primavera è più cospicua rispetto alle altre stagioni ed è perfettamente naturale. Ciò non significa che non possiamo fare nulla per limitare questo fenomeno naturale. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché la caduta dei capelli in primavera è normale e come rimediare naturalmente.

Caduta dei capelli in primavera

La caduta dei capelli in primavera è un aspetto che l’uomo ha conservato ed ereditato dal regno animale nel corso dell’evoluzione. Si tratta, pertanto, di un fenomeno normale e fisiologico, scientificamente noto con il termine di “effluvio stagionale”, che si traduce in una perdita di capelli cospicua quando ci spazzoliamo i capelli, ci facciamo la doccia o, addirittura, quando i nostri capelli ce li ritroviamo sparsi sul cuscino.

L’effluvio stagionale non è preoccupante. Infatti, i capelli che cadono in primavera si trovano, ormai, alla fine del loro ciclo di vita, nella cosiddetta “Fase Telogen”. Nuovi capelli rinasceranno subito!

Caduta dei capelli in primavera: consigli

La caduta dei capelli in primavera dura poche settimane e si risolve nel tempo, ma se la perdita è cospicua, è fondamentale intervenire per limitare i danni. Esistono, infatti, alcuni accorgimenti semplici che si possono adottare per evitare che questo fenomeno, seppur temporaneo e per nulla preoccupante, ci provochi disagio.

L’utilizzo di uno shampoo contro la caduta dei capelli, un nuovo taglio, per capelli visibilmente più sani, massaggi regolari al cuoio capelluto e, in generale, l’utilizzo di prodotti per capelli non aggressivi dovrebbero essere d’aiuto.

Caduta dei capelli in primavera: miglior rimedio naturale

La caduta dei capelli in primavera è un fenomeno naturale e temporaneo, che non preoccupa e non riconosce distinzioni di genere e di età. Se è vero che gli accorgimenti che si possono mettere in pratica per limitare questo fenomeno, soprattutto quando la perdita è cospicua, sono tanti, è anche vero che, numerosi sono i casi di quelle persone che, in aggiunta, hanno bisogno di trattare i capelli, per fermare la caduta e, addirittura, prevenirla, con una soluzione naturale specifica.

Foltina Plus è la prima lozione in spray naturale, per la cura e la salute dei capelli in primavera e in ogni altra stagione dell’anno. La sua formula è stata sviluppata con lo scopo di prevenire e limitare i danni della caduta dei capelli, risvegliando il bulbo pilifero spento e danneggiato, attraverso l’azione sinergica dei principi attivi che la compongono.

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

