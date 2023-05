Latte e miele al mattino: i benefici

Come quasi tutti sanno, la colazione è il pasto più importante della giornata. Per ogni dieta vi sono diversi alimenti consigliati da mangiare al mattino, tra le tante cose con cui si può iniziare la giornata, due tra gli alimenti considerati ottimi dai nutrizionisti, così come dalle nonne all’antica sono latte e miele, scopriamo insieme tutti i benefici che porta assumerli al mattino.

Latte e miele al mattino: quali sono i benefici

Per iniziare la giornata nel migliore dei modi il nostro copro ha bisogno di energie, solitamente infatti arriviamo a fare colazione dopo quasi 12 ore di digiuno, ed è perciò fondamentale assumere qualcosa che non richieda troppo tempo e fatica per essere digerito, e che ci fornisca allo stesso tempo le energie per far partire con il piede giusto la giornata.

Ci sono tanti motivi per bere il latte insieme al miele, che sia mattino oppure sera. Innanzitutto bevendo tutti i giorni del latte insieme a qualche goccia di miele, si aiuta il ripristino della flora batterica, utile a migliorare la digestione. Latte e miele grazie alle loro qualità riducono sia i gonfiori alla pancia, stitichezza e crampi.

Oltre a questa, sono molti altri i benefici che possono apportare latte e miele: quando sono assunti insieme infatti, essi combattono efficacemente gli effetti del “ormone dello stress”. Altro effetto benefico è certamente la maggiore concentrazione e focalizzazione su ciò che stiamo svolgendo: gli zuccheri del miele infatti ci forniscono le calorie necessarie per la nostra attività, che sia mentale o fisica. Anche le ossa traggono grande giovamento da latte e miele: il primo è ricco di calcio, utile a ossa e denti, mentre il secondo grazie ai suoi enzimi aiuta al trasporto delle sostanze nutrienti nel nostro corpo. Se consumati insieme dunque, questi due alimenti si aiutano a vicenda favorendo l’assorbimento di sostanze nutritive dell’organismo.

Nelle classiche mattinate d’inverno, in cui fuori è freddo e buio e noi siamo tutti intasati, niente è meglio di una tazza di latte caldo e miele per aiutare il nostro corpo a respirare meglio: il miele infatti è efficace nell’eliminare i batteri della gola. Per far passare cura e raffreddore questo è uno dei migliori “rimedi della nonna”.

Tra le altre proprietà positive dell’assumere latte e miele, c’è la loro propensione a migliorare la resistenza fisica del nostro corpo: il latte ha molti dei nutrienti fondamentali per iniziare la giornata, mentre il miele accelera notoriamente i processi per fornire al nostro corpo l’energia di cui ha bisogno (gli enzimi di cui parlavamo prima). In conclusione, siccome il miele rilascia energia nel lungo periodo, aumenta anche le prestazioni di chi pratica sport: bere latte e miele prima o dopo l’allenamento può dare allo sportivo un grande aiuto per recuperare dagli sforzi fatti.

Latte e miele possono essere un’ottima soluzione anche per chi soffre di insonnia: presi insieme infatti sono praticamente imbattibili in quanto entrambi stimolano la produzione di melatonina, la sostanza che induce il sonno. Ultima, ma certo non per importanza, la proprietà anti-age di latte e miele: anche nei tempi antichi i ricchi li utilizzavano preservare l’aspetto giovane a dispetto dell’età: gli antiossidanti presenti in queste sostanza attaccano infatti i radicali liberi, che attaccano la pelle causando le rughe.