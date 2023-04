La dieta di Clizia Incorvaia: cosa mangia l’influencer?

Clizia Incorvaia, influencer siciliana ed ex concorrente del noto reality “GFVip” ha dato alla luce un anno fa il piccolo Gabriele, avuto dal compagno Paolo Ciavarro. L’influencer ha rivelato come è tornata in forma subito dopo la gravidanza, con la sua dieta.

La dieta dell’influencer Clizia Incorvaia

A un anno dalla nascita del piccolo Gabriele, l’influencer siciliana Clizia Incorvaia, sorella di Micol Incorvaia, ha svelato il suo segreto di bellezza per essere tornata in forma.

Proprio su Instagram dove è super attiva, Clizia Incorvaia ha svelato la sua dieta, o meglio il regime alimentare che ormai è diventato parte integrante della sua routine. L’ex moglie di Francesco Sarcina de “Le Vibrazioni” ha rivelato di aver recuperato la sua forma fisica grazie alla dieta a zona.

La 42enne, mamma di Gabriele e della prima figlia Nina, 7 anni, è tornata a pesare 54 chilogrammi per 1,70 centimetri di altezza poche settimane dopo il parto.

“Io non sono per niente golosa. Non mangio neppure le torte del mio compleanno. È così da sempre, fin da quando ero bambina”, ha detto Clizia Incorvaia ai suoi followers.

Ecco in cosa consiste la dieta a zona, seguita dalla Incorvaia. La mattina l’influencer predilige il salato: “Mangio sempre un toast. Seguo un’alimentazione a zona: è quella con 40% carboidrati, 30% proteine e 30% grassi. Assumo sempre gli Omega 3. Diciamo che è uno stile di vita: non è che seguo una dieta”, ha detto Clizia.

E, ha aggiunto: “So come abbinare gli alimenti. Questo tipo di alimentazione l’avevo già seguita anni fa e adesso mi ha permesso di recuperare di nuovo il mio peso forma. Io di solito sono 54 chili per 1 metro e 70 centimetri. Questo tipo di alimentazione mi asciuga pure tanto e mi mette subito in evidenza i muscoli. Su di me funziona, ma ognuno di noi ha una storia a sé. Bisogna sempre consultare uno specialista”, ha ricordato Clizia.

Clizia Incorvaia e i segreti per tornare in forma

La dieta a zona è una dieta low-carb e iperproteica che ruota intorno alla regola del 40-30-30. Si basa su un preciso bilanciamento tra i macronutrienti, che prevede che, sia durante i pasti principali che negli spuntini, il 40% delle calorie provenga dai carboidrati, il 30% dalle proteine e il 30% dai grassi.

Questa, secondo l’influencer, è la dieta a lei più adatta, ovviamente sotto il consiglio di un’esperta. Clizia, infatti, mangia di tutto, senza soffrire la fame. Il non essere golosa l’aiuta moltissimo a non cedere alle tentazioni, che però qualche volta si concede.