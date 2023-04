L’attore canadese di origini miste Keanu Reeves è conosciuto in tutto il mondo per le sue eccezionali performance nel mondo del cinema ma anche per la sua umiltà e altruismo. Ma come si tiene in forma l’attore, 57 anni? Scopriamo la dieta di Keanu Reeves.

La dieta di Keanu Reeves: come si tiene in forma

Keanu Reeves è sempre stato uno sportivo. Da parte di suo padre, Samuel Nowlin Reeves Jr. ha origini miste: hawaiane, cinesi, portoghesi, inglesi, francesi e italiane. Sua madre, invece, Patricia Taylor, faceva la ballerina ed è poi diventata una costumista ed è inglese. Keanu invece è nato a Beirut, in Libano, poi ha girato un po’ per il mondo con i genitori.

Reeves si è innamorato dell’hockey su ghiaccio da ragazzino, diventando una vera e propria promessa in questo sport ma nel frattempo, già a 9 anni, aveva cominciato a recitare e da lì non ha più smesso di farlo.

L’attore di origine miste è stato ingaggiato per diversi ruoli in film d’azione soprattutto perché era talmente bravo con le arti marziali che raramente ha bisogno di controfigura. Ecco, quindi, come si tiene in forma.

Keanu Reeves non segue una vera e propria dieta. Al massimo si potrebbe parlare di “dieta della moderazione“. Infatti mangia poco e spesso e predilige cibi salutari come riso, carne bianca (soprattutto pollo), pasta e vegetali. Non si nega un buon bicchiere di vino o una birra, ma evita il junk food.

Proprio il fatto di mangiare spesso gli evita di cadere in tentazione a causa della fame. Come snack usa invece barrette proteiche. Di solito fa colazione con due uova, avena e frutta, a pranzo mangia pollo e riso, a cena patate dolci, una bistecca e vegetali. La sera prima di una scena di combattimento molto impegnativa cucina oppure ordina una bistecca al sangue con un pochino di grasso.

Keanu Reeves e la passione per l’hockey

Dal 2014 Keanu Reeves è il protagonista della serie di film (quattro finora) su John Wick. Per prepararsi al film ha cominciato ad allenarsi duramente circa 4-5 mesi prima dell’inizio delle riprese per circa cinque ore al giorno. Pratica un mix di arti marziali che includono judo, jujutsu e Brazilian Jiu-Jitsu.

Keanu Reeves svolge poi intensi allenamenti per aumentare resistenza, flessibilità e stabilità. Non usa molto i pesi, ma preferisce gli elastici perché sono meno pericolosi per le articolazioni.

La sua routine comprende esercizi per ogni parte del corpo: alzate laterali con gli elastici per le braccia, plank dinamico su fitball, squat, esercizi specifici per le spalle ed esercizi di equilibrio per le gambe.