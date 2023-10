Caduta dei capelli nell’uomo: cause e rimedi naturali

La caduta dei capelli nell’uomo è molto comune, ma non è necessariamente un problema di salute. La maggior parte delle volte è una condizione temporanea, destinata a risolversi spontaneamente. Altre volte, invece, dipende dalla genetica. Tuttavia, anche in questo caso si può intervenire per limitare i danni o risolvere il problema. Vediamo insieme come fare.

Caduta dei capelli nell’uomo

La caduta dei capelli nell’uomo è molto più comune di quanto non si immagini. Non è, infatti, un caso che ne soffra la maggior parte della popolazione mondiale. Questa può essere temporanea o permanente anche sulla base dei fattori che la determinano.

Solitamente, nell’uomo, la caduta dei capelli può rappresentare un vero e proprio problema di immagine ed ecco perché sono sempre più numerosi gli uomini alla ricerca di trattamenti efficaci, che possano risolvere il problema definitivamente e rapidamente.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause della caduta dei capelli nell’uomo e come affrontarla con i rimedi naturali, allo scopo di risolvere il problema senza, tuttavia, compromettere il benessere psicofisico del proprio organismo.

Caduta dei capelli nell’uomo: cause

La calvizie maschile, scientificamente nota come “alopecia androgenetica maschile”, è temporanea se è l’effetto collaterale di un farmaco o di una malattia, se subentra come conseguenza dello stress (sia fisico che mentale), oppure, se dipende dall’utilizzo prolungato di prodotti specifici per capelli, ma troppo aggressivi.

La caduta dei capelli nell’uomo, quale conseguenza di una predisposizione genetica, comincia intorno ai 20 anni, si presenta con un assottigliamento dei capelli o un’eccessiva fragilità e si stabilizza intorno ai 50 anni, con l’uomo che può presentare una stempiatura, oppure, la mancanza vera e propria dei capelli al centro della testa. In questo caso, la calvizie è permanente.

A volte, la caduta dei capelli nell’uomo dipende da uno squilibrio ormonale. Responsabile della caduta è l’ormone DHT, che restringe i follicoli piliferi così tanto che, poi, i capelli non crescono più. Anche in questo caso, la caduta dei capelli potrebbe essere permanente.

In alcuni casi, la caduta dei capelli nell’uomo può dipendere dal fumo di sigaretta o da una cattiva alimentazione. In questo caso, tuttavia, la caduta dei capelli è temporanea ed è sufficiente smettere di fumare o correggere l’alimentazione per tornare ad avere la folta chioma di un tempo.

Caduta dei capelli nell’uomo: miglior rimedio naturale

Lo styling e l’utilizzo di prodotti naturali, che non danneggiano i capelli e il cuoio capelluto, sono fondamentali, da un lato, per prevenire la caduta dei capelli, dall’altro, per limitare le sue conseguenze, qualora il problema dovrebbe manifestarsi. A questo proposito, si può contare su una serie di soluzioni, facilmente reperibili in commercio, anche ad un costo abbordabile, che, però, non sempre danno i risultati sperati.

A prescindere che la caduta dei capelli nell’uomo sia temporanea o permanente, il nostro consiglio è quello di provare Foltina Plus, la prima lozione in spray anticaduta, naturale e biologica al 100%, ovvero, sviluppata a partire da ingredienti naturali, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, così da preservarne proprietà e purezza.

Foltina Plus è efficace sia nel prevenire la caduta dei capelli che nel fermarla grazie all’azione sinergica dei principi attivi che la compongono e che, nello specifico, risultano essere:

Quelli che seguono sono i principi attivi di Foltina Plus:

l’ Arginina , un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza;

, un amminoacido essenziale per la crescita, la ricrescita e la salute sia dei capelli che del cuoio capelluto nella sua interezza; il Fieno Greco , essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte;

, essenziale per la sua capacità di stimolare la microcircolazione, favorendo la riattivazione dei bulbi piliferi per un cuoio capelluto più sano e forte; la Serenoa, il primo principio attivo erboristico, selezionata per la sua capacità di regolarizzare l’attività ormonale, favorire la ricrescita di capelli sani e forti, interrompere la caduta.

