Blatte in casa: come allontanarle con i rimedi naturali

Le blatte sono tra gli insetti che, molto più comunemente altri, possono infestare le nostre case. Difficili da allontanare, questi insetti possono essere pericolosi per la nostra salute. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come individuare la presenza di blatte in casa nostra e come impedire una loro invasione.

Blatte in casa

Le blatte sono tra gli insetti più comuni e diffusi nelle case degli italiani. Come per ogni insetto, anche delle blatte esistono specie diverse, più o meno con la stessa forma, ma dai colori e le misure leggermente differenti. Ogni specie, di solito, si nasconde all’interno dei mobili, ma anche dietro agli elettrodomestici o sotto alle pile di cartone. In genere, questi parassiti amano gli spazi piccoli, molto bui e molto umidi. Una loro peculiarità è quella di essere onnivori, ovvero, insetti che mangiano di tutto, dai residui di cibo ai rifiuti veri e propri.

Indipendentemente dalla specie, la casa non è un posto per le blatte. Il loro ambiente è quello all’aperto e, in casa nostra, di solito, ci finiscono quando si spostano gli scatoloni. Poiché, come anche altri parassiti, per sopravvivere, anche le blatte hanno bisogno di cibo ed acqua, ecco che, anche casa nostra, può diventare un posto adatto a loro.

Blatte in casa: consigli

Contrariamente ad altri insetti, riconoscere la presenza delle blatte in casa è molto semplice. Queste, infatti, possono lasciarsi dietro i loro escrementi, quando si entra in una stanza si può avvertire cattivo odore, quando si accende una luce all’improvviso, i nostri occhi potrebbero essere attratti da qualcosa che, molto velocemente, cerca di nascondersi in qualche posto segreto. A volte, le blatte possono danneggiare anche i nostri oggetti personali e, dunque, anche questo diventa un segnale evidente della loro presenza in casa nostra.

In linea di massima, tuttavia, le blatte non sono insetti capaci di distruggere una casa, però possono essere molto pericolosi per la salute dell’uomo. Le loro zampe, infatti, raccolgono ogni tipo di batterio o germe, a loro volta responsabili, ad esempio, di salmonella, listeria, dissenteria, gastroenterite, streptococco, strafilococco auereo e ogni altra infezione che potrebbe provocare una nuova emergenza sanitaria nel nostro Paese. I loro escrementi, infine, possono scatenare reazioni allergiche e attacchi d’asma.

Blatte in casa: miglior rimedio naturale

