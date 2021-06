Il caffè non è solo una bevanda molto apprezzata, ma può essere sfruttato anche come prodotto cosmetico per via delle sue proprietà per la pelle. Esso infatti è in grado di contrastare la callulite, inoltre è uno straordinario prodotto antietà e riduce le infiammazioni.

Caffè i benefici contro la cellulite

Il caffè riduce la cellulite per via dei componenti in esso presenti. La caffeina infatti è ottima per contrastare la pelle a buccia d’arancia e aiuta anche ad evitare la dilatazione dei vasi sanguigni. Di conseguenza, eseguire uno scrub al caffè è davvero molto utile per rendere la cellulite meno evidente. La caffeina inoltre è in grado anche di rendere la pelle soda e tesa.

Caffè i benefici contro l’invecchiamento della pelle

Tra i benefici cosmetici offerti dal caffè c’è anche quello di mantenere la pelle giovane per più tempo grazie alle sue proprietà. Le proprietà antietà del caffè sono utili per ridurre la comparsa di rughe, ma anche per rendere meno evidenti le macchie della pelle che vengono provocate dall’esposizione prolungata ai raggi solari.

Bere regolarmente caffè (senza esagerare nelle quantità) è un ottimo modo per far diminuire gli effetti provocati dal fotoinvecchiamento.

A rendere nota questa importante informazione è uno studio pubblicato sull’Int Dermatol.

Caffè i benefici per ridurre le irritazioni

Il caffè è anche molto utile per rendere meno rovinata la pelle che soffre di acne e di infiammazioni frequenti. Molti prodotti per la pelle infiammata son oinfatti a base di caffè proprio per via delle proprietà antinfiammatorie che conferisce questo rimedio naturale.

Utilizzare in maniera regolare delle crema a base di farrè permette quindi di lenire le irritazioni in modo efficace andando anche a calmare la pelle.

Anche chi soffre di occhiaie dovrebbe utilizzare il caffè per diminuire i gonfiori. Suggeriamo quindi di privare un contorno occhi a base di caffè per sfruttare i benefici della caffeina.