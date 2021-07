Il caffè fa bene alla salute: ecco perchè

L’avocado è un frutto ricco di benefici. Tra le altre cose, prodotto infatti contiene delle sostanze in grado di migliorare la salute dell’intestino.

L’olio di oliva ci aiuta a vivere in salute e più a lungo, proteggendoci da ictus, malattie cardiache, tumori e obesità

Mangiando la giusta frutta e la giusta verdura è possibile abbassare la pressione del sangue in modo importante: scopriamo cosa consumare.

Una delle verdura più ricca di benefici per gli occhi sono sicuramente gli spinaci. Scopriamo quali sono le proprietà che offre.

La salvia è un’erba ricca di benefici per i denti, infatti spesso risulta essere uno degli ingredienti principali dei dentifrici e dei colluttori.

La tisana alla salvia è una bevanda ricca di benefici per la salute. Scopriamo quali sono i motivi principali per consumarla regolarmente.

La melagrana è un frutto ricco di benefici per la salute e proprio per questo suggeriamo di consumarla. Scopriamone le proprietà benefiche.

In caso di vitamina B12 bassa si possono assumere degli integratori, oppure mangiare più carne, uova, latte, molluschi e tonno

Tra gli alimenti nocivi per la salute vi sono le patatine fritte, che in cottura sprigionano una sostanza tossica per l’organismo.