Caldo africano: consigli per rinfrescare l’ambiente

Le temperature intense dal punto di vista meteorologico, sono giunte, mettendo a serio rischio la salute e il benessere di molti soggetti. Il caldo africano si sta facendo sentire con il termometro che si impenna ogni giorno. Proviamo a vedere alcuni metodi e consigli per essere freschi all’interno della propria casa.

La settimana che è iniziata lunedì 17 luglio si rivela, secondo il parere dei meteorologi, la più bollente di sempre. Tutta colpa del caldo africano e dell’anticiclone Caronte che porta sull’Italia temperature bollenti. Proprio a causa di queste giornate intense, risultano più di 20 le città da bollino rosso dove le condizioni meteo sono invivibili.

In questi giorni si sta assistendo a temperature davvero alte. Nella giornata di martedì 18 luglio si sono toccati i 42 gradi nella capitale, mentre altre città del sud come Foggia, Agrigento, sono giunte a a toccare quota 44°. Una situazione che rischia di aumentare anche in Sardegna dove si toccheranno punte fino a 48.

Il caldo africano si farà sentire, non solo durante il giorno, ma sarà anche accompagnato da afa e notti tropicali con la temperatura che non scende al di sotto dei 20°. Alcune zone potrebbero essere attraversate da temporali, soprattutto nelle Alpi, ma le temperature elevate si faranno sentire.

Caldo africano: come difendersi

Con il caldo africano che sta per giungere un po’ in tutta Italia, con temperature bollenti in alcune zone, conviene proteggersi nel modo migliore. Con le temperature molto elevate, la casa rischia di trasformarsi in una vera e propria bolla di calore e, per mantenerla fresca, bisogna adottare alcuni utili accorgimenti e situazioni valide.

Sono diversi i consigli che aiutano a tollerare le alte temperature in casa senza tanti sprechi e provando a risparmiare. Chiudere le finestre o tenerle abbassate durante le ore più calde sicuramente aiuta a non far entrare troppo il sole e il calore. Le finestre si possono lasciare aperte al mattino o durante la notte per far circolare aria fresca.

Dal momento che anche l’umidità accompagna il caldo africano, è possibile limitarla con scelte intelligenti. Per esempio, la doccia o il bucato si possono fare durante le ore fresche della giornata in modo da evitare la formazione di vapore e, quindi, avere meno caldo. Si può anche optare per una soluzione come Artic Cube, un condizionatore che elimina l’umidità.

L’uso di tende chiare da mettere al balcone o in terrazzo, insieme anche a delle zanzariere, possono sicuramente contribuire a schermare la luce del sole e quindi dare un po’ più di freschezza all’ambiente. Un ombrellone da posizionare in terrazzo aiuta a creare delle zone d’ombra e non avvertire troppo i forti raggi del sole.

Caldo africano: miglior rimedio portatile

Per riuscire ad attenuare il caldo torrido che sta per giungere, oltre alle raccomandazioni, potrebbe essere utile l’acquisto di un elettrodomestico come un condizionatore portatile. In commercio si trovano diversi modelli, ma il migliore, al momento, secondo i consumatori, è Artic Cube, un mini condizionatore portatile.

Un elettrodomestico molto piccolo e non ingombrante che non necessita di particolare spazio in casa. Infatti, è possibile appoggiarlo un po’ ovunque: sulla scrivania o il tavolo. In pochi minuti, è in grado di raffreddare la casa dando la massima frescura possibile. Un condizionatore che sicuramente contribuisce a mantenere la casa fresca.

Funziona molto bene dal momento che bisogna semplicemente riempire il serbatoio di acqua, collegarlo all’unità in modo da azionare le varie impostazioni e tipi di velocità a seconda delle proprie esigenze. Si sviluppa tramite la tecnica di raffreddamento ad acqua per cui l’aria calda entra nell’unità per poi essere spinta contro il filtro bagnato. A quel punto, evapora e rilascia aria fresca per tutto l’ambiente.

Dotato di filtri che non hanno bisogno di essere sostituiti o cambiati spesso dal momento che hanno una autonomia di circa 8 ore. Non solo Artic Cube rinfresca, ma purifica e umidifica al tempo stesso in modo da avere sempre un’aria sana e priva di particelle di polvere. Un prodotto ecologico, sano e silenzioso da tenere acceso anche di notte. Essendo portatile, è ottimo anche in viaggio.

