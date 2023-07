Dieta estiva in menopausa: consigli e rimedi naturali

La dieta estiva in menopausa stabilisce nuove abitudini e regole alimentari, certamente più salutari, allo scopo di monitorare il proprio peso, ma non solo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguire la dieta estiva in menopausa e quali sono tutti i suoi benefici.

Dieta estiva in menopausa

Un problema della menopausa è l’aumento di peso che si verifica a causa di un metabolismo che, con il tempo, inizia ad affaticarsi e a rallentare. Rispetto al passato, tuttavia, oggi si hanno molte più informazioni, si conoscono molte più cose e si hanno a disposizione molti più strumenti. Ad esempio, sappiamo che l’alternanza regolare tra alimentazione corretta ed esercizio fisico sono due approcci, strettamente connessi, che non possono mai mancare nella vita di una persona, in generale, e nella donna in menopausa, in particolare.

La dieta estiva in menopausa nasce con l’obiettivo di rendere consapevoli le donne, che attraversano questa fase, di cosa mangiare, per tenere il peso sotto controllo e una serie di altri problemi che, proprio durante la menopausa, possono manifestarsi. Non una dieta vera e propria, dunque, ma uno stile di vita nuovo, con nuove regole alimentari, certamente più salutari, e tanto movimento per stimolare il metabolismo.

Dieta estiva in menopausa: consigli

La frutta e la verdura sono gli alimenti di base di tutte le diete e lo sono a maggior ragione nella dieta estiva in menopausa. Questi due alimenti sono ricchi di fibre e una serie di altri nutrienti importanti per il corretto funzionamento del proprio organismo. Consumarli in estate aiutano a combattere il caldo e a mantenere elevati i livelli di idratazione nell’organismo, ad esempio, fondamentale, soprattutto, per la donna in menopausa. In generale, l’acqua in essi contenuta aiuta a combattere la ritenzione idrica, a perdere i liquidi in eccesso e, infine, eliminare la cellulite. Le fibre aiutano a sentirsi più sazi e più a lungo e, quindi, a mangiare di meno, sia a tavola che tra un pasto e l’altro.

Perché l’alimentazione sia corretta, la dieta estiva in menopausa raccomanda di consumare regolarmente le proteine, di preferire i carboidrati complessi a quelli semplici e, in generale, di non consumare alimenti e bevande processate.

L’alimentazione corretta, da sola, non può bastare. Mangiare bene, infatti, vuol dire perdere peso e preservare il peso forma, ma l’attività fisica regolare aiuta a stabilizzare i risultati che l’alimentazione corretta aiuta a raggiungere. Qualunque forma di attività fisica può andar bene, l’importante è che non sia eccessivamente intensa. Se vi sentite pigre, tuttavia, potete optare anche per una camminata o una camminata veloce, per almeno un’ora al giorno, per tre volte alla settimana.

Dieta estiva in menopausa: miglior integratore naturale

Nonostante l’alimentazione corretta e l’esercizio fisico regolare può succedere che il peso continui ad oscillare. Questo succede perché, la maggior parte delle volte, si ha bisogno di un supporto extra, che agisca direttamente sul metabolismo, al fine di risvegliarlo e stimolarlo correttamente. L’assunzione regolare di un integratore alimentare, durante la dieta estiva in menopausa, può fare la differenza. Tuttavia, non bisogna lasciare la scelta al caso ed è per questo motivo che vi suggeriamo, tra i diversi integratori alimentari presenti in commercio, Spirulina Ultra.

Sviluppato a partire da ingredienti naturali al 100%, estratti e reperiti da ambienti e territori incontaminati, mai trattati chimicamente, per preservarne proprietà e purezza, Spirulina Ultra si preoccupa di:

Migliorare il benessere psicofisico

Favorire metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero Migliorare il metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento Esercitare un maggiore controllo della fame

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra: