Caldo estremo in pausa, scatta l’allerta temporali: ecco le regioni a rischio

(Adnkronos) – Il caldo record, che ha accompagnato l'Italia negli ultimi giorni, sta per regalarci un tregua. Ma ora scatta l'allerta temporali, con 8 regioni a rischio. Dopo un fine settimana bollente e un lunedì da bollino rosso in tre città (Frosinone, Perugia e Roma), oggi martedì 17 e domani mercoledì 18 giugno la griglia dei 27 capoluoghi monitorati dal dicastero appare dominata dai bollini gialli (livello 1 di pre-allerta) o in verde (rischio 0). Le città meno calde (bollino verde, livello , che rappresenta condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione) in entrambi i giorni saranno: Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Genova, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Torino Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Bollino giallo (livello 1 di pre-allerta che indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore) in entrambi i giorni per Ancona, Bolzano, Messina, Perugia, Reggio Calabria. Bollino giallo oggi e verde domani per Roma, Frosinone, Palermo. La discesa di una perturbazione atlantica dall'Europa centrale al Mediterraneo determinerà instabilità atmosferica con fenomeni in prevalenza temporaleschi, inizialmente al Nord-est per poi interessare anche le regioni centrali. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per oggi. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L'avviso prevede criticità per rischio temporali e idrogeologico sull'intero territorio di Marche, Umbria e Molise e su settori di Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Puglia e Basilicata. —[email protected] (Web Info)