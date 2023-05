Caldo in arrivo: come ricorrere ai ripari in fretta

Dopo un weekend condizionato dalla pioggia, il meteo è destinato a un cambiamento. Infatti, le temperature sono destinate a salire e, con quanto annunciato dai meteorologici, è pronto ad arrivare il caldo per cui è bene cominciare a prepararsi con i giusti consigli qui forniti.

Caldo in arrivo

Il weekend, appena trascorso, che si è concluso con il ponte del primo maggio, ha portato a temperature fresche e a tantissima pioggia che ha colpito moltissime regioni. Nei prossimi giorni, il tempo è destinato a cambiare dal momento che, come prevedono gli esperti, ci sarà un aumento del caldo che si preannuncia già a toccare temperature estive.

Già a partire da mercoledì 3 maggio, secondo quanto riferiscono i meteorologi, la colonnina di Mercurio comincerà a segnare qualche temperatura in più. Nelle regioni nord-occidentali, non solo ci sarà tantissimo sole, ma anche temperature in netto aumento che sicuramente preoccuperanno.

Le temperature di questi giorni potrebbero salire e arrivare così a raggiungere i 31 gradi, preparando a un caldo che va ad anticipare, di qualche mese, la stagione estiva che si preannuncia alquanto torrida e difficile da tollerare.

Caldo in arrivo in casa: consigli

Considerando che le temperature stanno per aumentare e il caldo per arrivare, è bene cercare di prepararsi in tempo in modo da proteggersi stando in casa. Sono diversi infatti i consigli e suggerimenti adatti per avere un po’ di refrigerio stando in casa.

Considerando che le temperature sono in aumento già a partire dai prossimi giorni, si potrebbe, per ridurre la temperatura corporea e quindi avere un po’ più fresco, bagnare la faccia, le braccia e anche i polsi con dell’acqua fresca e optare per delle docce e dei bagni con acqua tiepida. Qualora le temperature fossero esageratamente elevate, si consiglia di porre sul capo un panno bagnato in modo da attenuare il calore.

In casa poi non possono assolutamente mancare ventilatori e condizionatori come Artic Cube, che aiutano sicuramente a donare un po’ di refrigerio all’ambiente troppo afoso. Nelle ore diurne bisogna schermare le finestre e le tapparelle provando ad abbassarle in modo da non far entrare troppo calore. Non bisogna poi dimenticare di idratarsi nel modo giusto e consumare acqua fresca, ma non ghiacciata.

In base al parere degli esperti, per riuscire ad attenuare il caldo che sta per arrivare, è possibile anche fare maggiore attenzione al consumo di determinati alimenti. Per esempio, sarebbe utile consumare alimenti freschi come frutta e verdura, cercando di limitare e moderare il consumo di fritture e condimenti.

Caldo in arrivo: miglior rimedio 2023

Per riuscire a tollerare meno e rendere maggiormente semplice Il rapporto col caldo che sta per arrivare, oltre ai tanti consigli forniti, il condizionatore è sicuramente la scelta ideale. Tra i tanti modelli a disposizione, Artic Cube è considerato il migliore, non solo per la sua efficienza, ma anche perché portatile e quindi adatto da spostare da una stanza all’altra.

Si tratta di un mini condizionatore portatile dal design compatto che permette di rinfrescare in maniera rapida l’ambiente in modo da donare un po’ di refrigerio e riuscire così a rendere un po’ più sopportabile il caldo estivo.

Un condizionatore portatile che raffredda l’aria in pochissimi minuti. È silenzioso, quindi non disturba. Inoltre, a differenza di altri prodotti in circolazione, non usa gas o refrigeranti chimici per cui non risulta essere dannoso o nocivo e l’aria è sempre fresca, priva di particelle di polvere.

Dispone di ben tre velocità che permettono di regolare l’aria e ha ben 8 ore di autonomia.

Funziona grazie alla tecnologia di raffreddamento ad acqua per cui l’aria entra nell’unità per poi essere spinta contro il freddo bagnato e a quel punto si ha la possibilità di avere un’aria che sia fresca e priva di particelle di polvere. Oltre a rinfrescare l’ambiente, Artic Cube aiuta anche a purificare e umidificare la umidificare la casa tenendola così al riparo e protetta dal caldo.

Un prodotto sicuro ed ecologico che, non fa solo risparmiare denaro, ma protegge anche l’ambiente. Inoltre, bisogna soltanto riempire il serbatoio con dell’acqua, collegarlo e accenderlo.

Un condizionatore come Artic Cube si ordina soltanto collegandosi qui al sito ufficiale per accertarsi dell’esclusività e originalità del prodotto, diffidando così delle imitazioni. Si compila il modulo con i propri dati personali per usufruire della promozione di una confezione a 59€ con altre offerte da vagliare. Il pagamento è a disposizione con PayPal, carta di credito o con contanti al corriere alla consegna.