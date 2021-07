Caldo in arrivo: come tenere fresca la casa

Il caldo di questi giorni è decisamente asfissiante, anche in casa. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come contrastarlo in poche e semplici mosse, contando su soluzioni naturali, che non compromettono il benessere psicofisico della persona.

Caldo in arrivo

Sembrava impossibile solo fino a qualche mese fa, e pure, anche quest’anno, come tutti gli anni è arrivato il caldo torrido e soffocante. Se la bella stagione, da un lato, è una delle stagioni più amate dell’anno per tante cose bellissime, dall’altro lato, il caldo con cui si è alle prese, sicuramente è uno svantaggio di cui noi tutti faremmo volentieri a meno.

Nonostante il caldo, in ogni caso, nulla può impedire di vivere giornate lunghe, spensierate e in totale relax, non fosse altro che, fortunatamente, esistono modi diversi per tenerlo sotto controllo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come tenere fresca la casa, nonostante le temperature infuocate all’esterno.

Caldo in arrivo in casa

Quando il caldo diventa soffocante anche in casa, mettere in pratica queste semplici mosse, senza alcuna ombra di dubbio, aiuterà a mitigare i suoi effetti:

usate il forno e la cucina di sera, mai durante le ore più calde della giornata;

assimilate prevalentemente frutta e verdura che, tra le altre cose sono drenanti e favoriscono la perdita dei liquidi;

se è possibile, durante la notte, tenete porte e finestre aperte e proseguite così fino alle prime ore del mattino, ma richiudete tutto non appena il sole inizia a fare capolino;

bevete acqua fresca, ma evitate i liquidi zuccherati;

, ma evitate i liquidi zuccherati; se è possibile, installate un condizionatore.

Caldo in arrivo: miglior condizionatore

I consigli elencati nel paragrafo precedente, senza alcuna ombra di dubbio, sono efficaci nel contrastare il caldo in casa, ma allo stesso tempo non sono completamente risolutivi. Ecco perché è preferibile integrare a queste nostre nuove abitudini l’utilizzo di un condizionatore che aiuti a tenere fresca la casa ancora più a lungo.

Esistono modelli diversi di condizionatori in grado di deumidificare, purificare e rinfrescare la casa, ma nonostante questi strumenti siano accomunati dallo stesso obiettivo, non sempre scegliere quello più adatto alle proprie esigenze è semplice.

Artic Cube è il primo condizionatore in grado di mantenere fresca la casa e l’aria pulita per 24 ore di seguito perché dotato di un sistema tecnologico ad acqua, grazie al quale assorbire il caldo afoso presente nell’ambiente, attirandolo all’interno dell’unità, contro il filtro bagnato, ed evaporare l’acqua all’esterno, deumidificando, depurando e rinfrescando l’ambiente al contempo.

Indicato sia per un uso interno e sia per uno esterno, uno dei vantaggi di Artic Cube è decisamente quello di essere portatile. Diciamo fine alle installazioni complesse e diamo il benvenuto ad Artic Cube, piccolo e compatto, facile da essere trasportato e piazzato laddove serve, all’occorrenza.

Artic Cube può essere usato sia di notte che di giorno, ma di notte, in particolar modo, emanerà una luce soffusa che non disturba, ma al contrario aiuta le persone ad addormentarsi con maggiore facilità e dormire meglio. Infine, i tre livelli di velocità, che possono essere selezionati e cambiati al momento, a seconda delle esigenze, completano le caratteristiche di uno dei migliori condizionatori portatili del momento.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Artic Cube è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Artic Cube è sufficiente compilare il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi per la spedizione. Artic Cube, attualmente, è in promozione a 59€