Dieta dash in menopausa: come funziona, i benefici

La dieta dash nasce negli Stati Uniti con l’obiettivo di ridurre la pressione arteriosa. Tra le tante diete di successo made in Usa è però quella più approvata dalla comunità scientifica. Da seguire anche in menopausa. Ecco come funziona e i benefici.

Dieta dash in menopausa: benefici

La dieta dash prende il termine dall’acronimo inglese di “Dietary Approaches to Stop Hypertension”, ovvero “Approcci Dietetici per Fermare l’Ipertensione”. Questa dieta nasce negli Stati Uniti proprio con l’obiettivo di prevenire, o ridurre, l’ipertensione arteriosa nelle persone.

Questa dieta ha riscosso molto successo nella comunità scientifica, tanto da competere con la dieta mediterranea per il titolo di “dieta più sana”.

La dieta dash è un piano dietetico che predilige cereali, legumi, frutta, verdura, latticini poco grassi, carni bianche, pesce e oli vegetali, perfetti anche in menopausa.

Si consiglia vivamente di ridurre il consumo di carne rossa, grassi animali, alcol e zuccheri semplici. E di rinunciare ad abitudini scorrette come il fumo di sigarette, o la scarsa attività fisica.

Inoltre, la dash si basa sulla scelta di cibi a basso contenuto di sodio. Limita l’uso di sale da cucina, dadi vegetali, snack salati e tutti quegli alimenti con discrete quantità di sodio.

Un eccesso di sodio nella dieta è infatti tra le prime cause di ipertensione arteriosa e patologie cardiovascolari.

Per riassumere, la dieta dash prevede di mangiare:

Frutta e verdura di stagione

Cereali integrali

Latticini magri

Carne bianca

Pesce azzurro

Legumi

Semi oleosi

Frutta secca

Olio extravergine d’oliva.

Da limitare fortemente o eliminare del tutto:

Dolci

Cibi grassi

Carne rossa

Sale.

Dieta dash: come funziona in menopausa

Come anticipato, la dieta dash assomiglia molto alla nostra dieta mediterranea ben fatta in cui si predilige il consumo di frutta e verdura di stagione, cereali integrali, grassi buoni e proteine limitando invece grassi saturi e sale. Si tratta però di un modello di dieta da personalizzare a seconda delle singole esigenze e si può usare anche per dimagrire.

Per quanto riguarda le calorie, invece, queste possono essere 1800-2000 al giorno ma anche 1400-1600 se si vuole perdere peso.

Importante in tutto il periodo in cui si segue la dieta associarvi della moderata attività fisica che può essere anche una semplice camminata di 30 minuti al giorno.