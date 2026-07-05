Merenda salutare in spiaggia: consigli pratici per i bambini

Sole, giochi e bagni: la giornata al mare è un continuo consumo di energia per i più piccoli. Per questo motivo è fondamentale pensare a una merenda che non sia solo pratica ma anche nutrizionalmente efficace. Evelina Flachi, specialista in Scienza dell’alimentazione e presidente della Fondazione Italiana per l’Educazione alimentare, evidenzia come la scelta di ciò che si porta sotto l’ombrellone influisca direttamente sul rendimento, sull’umore e sulla sicurezza dei bambini durante le ore più calde.

Lo scopo di un break pomeridiano non è solo spezzare la fame: deve fornire liquidisali minerali e fonti di energia a rilascio costante senza appesantire la digestione. In questo articolo troverai indicazioni pratiche su cosa mettere nella borsa termica, quali alimenti evitare e come organizzare i tempi della merenda rispetto al bagno.

Il rischio dei picchi glicemici e perché evitarli

Una delle insidie più comuni in spiaggia è la tentazione delle merendine confezionate, delle patatine e delle bevande zuccherate vendute ai chioschi. Questi prodotti sono spesso ricchi di zuccheri semplici e grassi poco salutari e tendono a provocare un rapido aumento della glicemia seguito da un altrettanto rapido calo. Questo fenomeno, oltre a ridurre l’energia disponibile, può rendere i bambini più irritabili e farli sentire stanchi prima del previsto, spingendo a ulteriori consumi sbagliati.

Perché alcune bevande e snack peggiorano la disidratazione

I succhi industriali e i tè freddi commerciali, nonostante diano l’illusione di rinfrescare, contengono spesso zuccheri aggiunti che possono aumentare la sete invece di placarla. L’assunzione di alimenti ad alto contenuto di sale o grassi idrogenati può inoltre interferire con la sensazione di sete e con la regolazione della temperatura corporea. Per questo motivo è importante evitare questi prodotti a favore di alternative che forniscano nutrienti utili senza creare fluttuazioni metaboliche indesiderate.

Frutta di stagione e carboidrati complessi: la combinazione vincente

La scelta migliore per lo spuntino sotto il sole resta la frutta fresca di stagione come anguria, melone, pesche e albicocche. Questi frutti sono ricchi di acqua, apportano potassio e magnesio e contribuiscono a reintegrare i sali persi con la sudorazione. È preferibile lavare la frutta a casa e conservarla in una borsa termica con ghiaccio per mantenere le vitamine e la sicurezza igienica. Per i bambini più grandi e molto attivi, alla frutta si può affiancare una porzione contenuta di carboidrati complessi come tarallini integrali, pane tipo 1 o uno yogurt bianco naturale per prolungare il senso di sazietà senza appesantire.

Idratazione quotidiana e tempi prima del bagno

L’acqua è l’unica bevanda indispensabile per i bambini in spiaggia: va offerta a piccoli sorsi con frequenza durante la giornata perché i più piccoli percepiscono meno lo stimolo della sete. È preferibile che l’acqua non sia estremamente fredda per ridurre il rischio di congestioni. Per una corretta gestione dei tempi, la nutrizionista raccomanda che una merenda più sostanziosa sia consumata almeno un’ora e mezza prima del bagno principale, in modo che la digestione proceda senza sottrarre sangue ai muscoli coinvolti nel nuoto.

In definitiva, organizzare la merenda al mare significa combinare idratazione reintegro di sali minerali e fonti di energia a lento rilascio, evitando alimenti che favoriscono i picchi glicemici. Con poche semplici accortezze nella preparazione e nella scelta dei cibi, è possibile mantenere i bambini attivi, sereni e al sicuro durante le lunghe giornate in spiaggia.