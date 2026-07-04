Guida rapida ai notebook: Lenovo, HP e Asus a confronto

Il mercato dei portatili offre molte opzioni che mescolano prestazioni, autonomia e prezzo. In questo articolo mettiamo a confronto quattro notebook attualmente presenti nelle offerte: il Lenovo Yoga Slim 7i in versione 14″ Luna Grey, un modello IPS3 15IRH10 silver di marca Lenovo, l’HP 15-FC1008NL con processore AMD Ryzen 5 e l’Asus Vivobook Go 15. L’obiettivo è presentare in modo chiaro le specifiche tecniche essenziali — come CPU, memoria, display, storage e connettività — per facilitare la valutazione d’acquisto.

Ogni scheda prodotto è descritta con dati oggettivi: prezzo consigliato, tipo di processore, capacità di RAM, capacità SSD, tipo di display e funzionalità multimediali. Nel testo troverai confronti mirati e i punti salienti che distinguono i modelli tra loro, evidenziando i componenti che influenzano maggiormente l’esperienza d’uso.

Dettagli tecnici e prestazionali dei modelli analizzati

Il Lenovo Yoga Slim 7i 14″ è proposto con chassis Luna Grey e prezzo di listino indicato a €999,99. Questo portatile monta un processore Intel® Core Ultra 7 (nome modello 258V) con una NPU integrata dichiarata e un clock turbo fino a 4,8 GHz; la configurazione che abbiamo esaminato include 32 GB di RAM e un SSD da 1.000 GB puntando a un pubblico che richiede multitasking intensivo e storage abbondante. Lo schermo è un OLED WUXGA (1920×1200) da 14″ che favorisce resa cromatica e contrasto, utile per chi lavora sui contenuti visivi.

Il secondo modello Lenovo, identificato come IPS3 15IRH10 si posiziona invece su una fascia prezzo più economica (prezzo mostrato: €499,99) e monta un Intel Core i5-13xxx con 16 GB di RAM e SSD da 512 GB. Il display da 15,3″ è basato su tecnologia IPS e offre risoluzione WUXGA, bilanciando dimensioni e leggibilità per utilizzo office e domande multimediali leggere.

Caratteristiche dei modelli AMD e alternative economiche

L’HP 15-FC1008NL è equipaggiato con un AMD Ryzen 5 7xxx (Ryzen 5-7520U) con clock base 2,8 GHz e boost fino a 4,3 GHz; nella configurazione esaminata ha 16 GB di RAM e SSD da 1.000 GB, display Full HD da 15,6″ e webcam con risoluzione 720p. Questo modello è pensato per un pubblico family-home che cerca un equilibrio tra performance quotidiane e prezzo indicato a €499,99.

L’Asus Vivobook Go 15 E1504FA propone una soluzione simile sul piano delle prestazioni, con AMD Ryzen 5 16 GB di RAM e SSD da 512 GB, e un prezzo di listino segnalato a €574,00 nella versione considerata. Il Vivobook punta su un rapporto qualità-prezzo competitivo, con speaker integrati e connettività standard come Wi-Fi 6/6E e Bluetooth recente.

Connettività, autonomia e funzioni multimediali che contano

La connettività è un elemento differenziante: alcuni modelli offrono porte Thunderbolt altri puntano su più porte USB-A e lettore di schede. Il Lenovo Yoga Slim 7i mette a disposizione porte Thunderbolt (2) e supporto a standard Wi-Fi 7 in alcune configurazioni, mentre i modelli con processori AMD si affidano tipicamente a Wi-Fi 6/6E e Bluetooth 5.x. Se la mobilità è prioritaria, controlla la capacità della batteria: il Lenovo top di gamma dichiara una batteria da 70 Wh con autonomia fino a 17,5 ore in condizioni ideali, valore che lo rende interessante per chi lavora lontano dalla rete elettrica.

Sul fronte multimediale, i display variano dal OLED al IPS e al pannello SVA: scegliere tra qualità colori, luminosità e risoluzione influisce sull’uso per video, foto o lavoro d’ufficio. Le webcam variano anch’esse (5 MP su alcuni modelli, 720p su altri) e possono includere otturatore privacy e microfoni dual-array per videoconferenze più pulite.

Alimentazione e ricarica

Le capacità di ricarica via USB-C sono indicate per molti modelli: alcuni supportano fino a 65 W o 100 W tramite USB Power Delivery, utile per ricariche rapide e per usare l’alimentatore come periferica unica. Verifica sempre la presenza o meno dell’alimentatore nella confezione, dato che in alcune configurazioni non è incluso come accessorio.

In fase di scelta, pesa anche la memoria espandibile e gli slot M.2 disponibili: alcuni portatili consentono upgrade della RAM o l’aggiunta di un secondo SSD, altri sono più chiusi. Se prevedi di tenere il dispositivo a lungo, privilegia configurazioni con possibilità di espansione.

Valuta processore, RAM, tipo di display e autonomia prima di decidere.