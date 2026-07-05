Come misurare il ritorno sugli investimenti per il benessere psicologico aziendale

Il benessere psicologico sul lavoro non è solo una voce di spesa volontaria: è una componente economica che influisce su assenze, produttività e fidelizzazione. In Italia i dati aggregati mostrano un impatto significativo sul conto economico aziendale e una diffusione di programmi che spesso resta incompleta o mal comunicata. Per chi prende decisioni HR e finanziarie, il punto è capire dove si concentra il costo reale e come tradurre investimenti in risultati misurabili.

Per orientare il dialogo con il board servono numeri concreti, un perimetro chiaro del progetto e una strategia di adozione che renda il servizio accessibile. Solo così un programma di wellbeing smette di essere un benefit non utilizzato e diventa una leva di performance e retention.

Impatto economico in Italia: la fotografia dei costi

La misura dei danni legati al disagio psicologico si declina su più fronti. Complessivamente, la stima degli oneri annuali comprende assenteismo per circa 16,7 miliardi e perdite di produttività stimate in circa 71 miliardi per un totale vicino a 88,5 miliardi all’anno. Questo livello di impatto non è solo simbolico: si traduce in salari pagati senza output, scadenze mancate e costi di riorganizzazione.

Coinvolgimento e percezione

Il livello di engagement dei lavoratori italiani risulta estremamente basso, collocandosi intorno al 5%. Allo stesso tempo l’attenzione delle imprese al wellbeing è alta nella dichiarazione strategica: l’86% delle aziende lo considera strategico, ma solo il 46% lo ha formalmente integrato nella People Strategy. Questo scarto segnala un problema di implementazione più che di intenzione.

Prevalenza di disagio e conseguenze individuali

Le rilevazioni interne mostrano che solo il 10% dei lavoratori dichiara uno stato di salute fisica, relazionale e mentale soddisfacente contemporaneamente. Quasi il 32% ha sperimentato sensazioni riconducibili al burnout con una incidenza ancora più alta tra i più giovani, dove il valore raggiunge quasi il 48%. Questi fenomeni si traducono in dimissioni non sempre motivate come stress nei formali processi di exit, e in assenze che in quasi un caso su cinque sono relative a problemi di salute mentale.

Dove si crea valore: misurare, adottare, comunicare

Il rapporto costi-benefici potenziale è spesso riassunto con un ordine di grandezza che indica come ogni euro investito nella salute mentale possa restituire un multiplo in produttività recuperata. Nella pratica aziendale il ritorno si costruisce collegando la baseline delle metriche HR, il perimetro del servizio e l’andamento di utilizzo su 12-24 mesi. Senza dati di partenza, il business case resta teorico.

Fotografare il punto di partenza

Per valutare efficacia e ROI serve una baseline costituita da assenze, turnover, indici di engagement o eNPS e dai risultati della valutazione dello stress lavoro-correlato. È utile somministrare una rilevazione anonima e aggregata prima del lancio per definire priorità e aree di intervento, così da confrontare trend temporali e non numeri isolati del primo periodo.

Adozione come prova di valore

L’elemento che trasforma il programma in risultato è l’adozione. Indicatori concreti sono la percentuale di popolazione che compila questionari preliminari, il tasso di conversione verso il primo colloquio e la profondità del percorso: chi continua oltre le sessioni incluse segnala bisogni reali. In molte esperienze oltre la metà degli utenti accede per la prima volta a un servizio di supporto psicologico, mostrando come i programmi raggiungano persone prima non coinvolte.

Comunicazione, manager e cultura

La comunicazione interna è spesso il punto debole: poche aziende (circa il 13%) hanno una strategia dedicata e una percentuale ancora più bassa di dipendenti ritiene efficace la comunicazione. I manager sono il primo filtro: quando il tema dello stress è legittimato nei one-to-one e nei rituali di team, l’accesso al servizio aumenta. Infine, la governance conta: solo tre imprese su dieci dispongono di dati strutturati per misurare l’impatto, e senza owner, budget e piano di comunicazione il servizio resta spesso un catalogo poco utilizzato.

Trasformare un benefit in una pratica condivisa richiede governance, misurazione e un linguaggio che normalizzi il tema prima che diventi emergenza.