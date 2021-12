Calze compressione graduata: benefici e le migliori

Le calze a compressione graduata sono calze terapeutiche e preventive, indossate allo scopo di alleviare il gonfiore e il dolore muscolare di gambe e piedi, tipico in persone che, ad esempio, sono costrette a stare molte ore in piedi. Scopriamo insieme i benefici di queste calze e dove acquistare il modello migliore.

Calze compressione graduata

Le calze a compressione graduata sono state progettate con lo scopo di avvolgere delicatamente le gambe e i piedi, in modo più serrato, ma gentile allo stesso tempo, rispetto alle calze tradizionali. L’obiettivo è quello di migliorare la circolazione sanguigna e prevenire il disagio che la cattiva circolazione può provocare a scapito degli arti inferiori.

Esistono modelli e versioni diverse di calze a compressione graduata ed è per questo motivo che, quando il momento di acquistare un paio di calze del genere, capire quale modello e versione sono più adatti alle proprie esigenze e necessità è molto importante. Ogni modello comporta a benefici differenti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i benefici che derivano dall’indossare un paio di calze a compressione graduata e dove acquistare il modello migliore.

Calze compressione graduata: benefici

I benefici che derivano dall’utilizzo delle calze a compressione graduata sono numerosi. Tendenzialmente, queste vengono indossate quando si ha bisogno di:

migliorare il drenaggio linfatico

sostenere le vene

ridurre l'ipotensione ortostatica, responsabile di vertigini e instabilità quando si sta in piedi

migliorare la circolazione sanguigna di gambe e piedi

ridurre il gonfiore agli arti inferiori

alleviare il dolore che le vene varicose provocano

prevenire lo sviluppo di trombosi venosa profonda delle gambe

impedire al sangue di coagulare all'interno delle vene

