Il Camu camu è un arbusto che cresce nelle terre amazzoniche del Brasile e del Perù: sono proprio i popoli nativi che lo consumano abitualmente, i suoi frutti sono di sapore acidulo e assolutamente commestibili. Ecco tutte le proprietà, controindicazioni e benefici del camu camu.

Camu camu: proprietà, controindicazioni e benefici

Avete mai sentito parlare del camu camu? Si tratta di un arbusto dell’Amazzonia ricco di preziose sostanze nutritive. Questo arbusto è noto per contenere fino a 30 volte rispetto alle arance la vitamina C, rendendolo una fonte popolare di questa vitamina. Inoltre, è una preziosa fonte di aminoacidi, vitamine del gruppo B e minerali come ferro, calcio e potassio. Scopriamo tutte le proprietà e i benefici del Camu camu.

Grazie ai suoi molteplici benefici, il camu camu è un prezioso bene naturale per il benessere del corpo. Aggiungendolo nei pasti quotidiani, funge da risorsa preziosa per il raggiungimento ed il supporto della salute fisica. Inoltre, le bacche di camu camu sono utilizzate anche in molti prodotti alimentari, come succhi di frutta, yogurt e barrette energetiche.

Le bacche di camu camu sono una fantastica fonte di vitamine e minerali, inclusa la vitamina C. Inoltre, il camu camu possiede una miscela di vitamine A, B1, B2 e B3, oltre a sostanze nutritive come ferro, calcio e fosforo. La popolazione locale utilizza da secoli il camu camu per curare raffreddori, influenza e altri disturbi respiratori grazie al suo ricco contenuto di vitamina C.

La vitamina C è riconosciuta per:

proteggere le cellule dai radicali liberi;

per il suo ruolo essenziale nella formazione del collagene;

proteina che fortifica ossa, denti e pelle.

Inoltre, coloro che soffrono di problemi gastrointestinali come colite e diarrea si sono rivolti al camu camu. Come ingrediente ricercato in molti articoli di bellezza, il camu camu è rinomato per la sua capacità di rafforzare e idratare la pelle.

Il più delle volte, il camu camu si presenta sotto forma di succo o polvere, sebbene possa anche essere consumato fresco. È facilmente incorporato in varie bevande come succhi o frullati.

Cos’è il Camu camu: proprietà, controindicazioni e benefici

Il Camu camu, oltre a essere ricco di vitamine e minerali, potente fonte di Vitamina C, è un elisir di lunga vita perché viene utilizzato da secoli dalle popolazioni locali come un rimedio:

Antivirale: contrasta i virus che indeboliscono il sistema immunitario;

antinfiammatorio: contrasta diverse tipologie di infiammazione come artriti, infiammazioni alle gengive, agli occhi, infiammazioni muscolo-tendinee;

antidepressivo: stimola la produzione di serotonina che regola l’umore;

anti-placche: sostiene il sistema cardiocircolatorio, evita la formazione di placche arteriose;

preventivo per malattie degenerative come Alzheimer e demenza;

ipotensivo: contrasta l’ipertensione e stimola la regolarizzazione della pressione sanguigna;

antiallergico: nella stagione primaverile sostiene l’organismo nelle allergie.

Ma presenta delle controindicazioni? Il camu camu è generalmente considerato sicuro quando consumato in piccole quantità, come ingrediente in cibi o bevande. Tuttavia, non ci sono molte informazioni scientifiche disponibili sugli effetti a lungo termine dell’uso del camu camu.

Si consiglia di evitare di utilizzare il camu camu durante la gravidanza e l’allattamento, e anche per chi soffre di disturbi allo stomaco come ulcere, gastrite, ernia ietale perché stimola la produzione di succhi gastrici.