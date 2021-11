Quando si parla di vitamina C si pensa immediatamente alle arance e in generale agli agrumi, ma in realtà ci sono anche molti altri alimenti ricchi di questa vitamina. Scopriamo quindi quali sono gli altri cibi che contengono grandi quantità di questo prezioso alleato per la salute dell’organismo.

Peperone giallo ricco di vitamina C

Il peperone giallo è una straordinaria fonte di vitamina C. Consumare una quantità pari a una tazza di questa verdura permette di ottenere 275 mg di vitamina C. Tale quantità fornisce addirittura il 305% della vitamina C raccomandata in un giorno. Si comprende quindi che il peperone giallo risulta essere ancora più ricco di tale sostanza rispetto alle arance.

Anche i peperoni di colore rosso e di colore verde sono ricchi di vitamina C, ma bisogna dire che contengono quantità inferiori rispetto alla tipologia gialla.

Broccoli: una verdura ricca di vitamina C

I broccoli sono una verdura davvero ricca di vitamina C e per questo dovremmo consumarli molto spesso. Una tazza di broccoli già cotti conferisce ben 102 mg di vitamina C, ossia una quantità molti simile a quella consigliata giornalmente dagli esperti.

Questa verdura è in generale ricca di benefici per la salute, infatti è utile anche per abbassare il livello di stress ossidativo causato dai radicali liberi.

Si tratta poi di un alimento capace di prevenire l’insorgenza di tumori.

Frutta ricca di vitamina C: fragole e kiwi

Le arance non sono l’unico frutto ricco di vitamina C. La quantitià di acido ascorbico contenuto nei kiwi è infatti molto simile a quello degli agrumi. Un kiwio offre 71 mg di vitamina C. Per questo motivo è facile assumere grandi quantità di vitamina C mangiando kiwi in quando, essendo piccoli, spesso se ne consumano due.

Anche le fragole sono ricche di vitamina C. Consumare una tazza di fragole fresche infatti conferisce 89 mg di questo nutriente fondamentale per la salute.