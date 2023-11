La salute delle unghie è fondamentale non solo per una questo estetica ma di benessere generale. Ecco perché bisogna usare soltanto prodotti qualificati e professionali. Ma è vero che l’acetone rovina le unghie? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’acetone rovina le unghie? Tutto quello che c’è da sapere

L’acetone, prodotto tipico per la rimozione dello smalto sulle unghie, è protagonista di dibattito: fa male oppure no? Sappiamo che prendersi cura delle proprie unghie è fondamentale così come utilizzare i prodotti adeguati e di alta qualità. Oltre a selezionare quelli per realizzare la manicure classica, semipermanente o qualsiasi altro trattamento estetico, occorre prestare attenzione anche ai prodotti scelti per la rimozione, come l’acetone.

L’acetone per unghie non è dannoso se utilizzato dalle professioniste esperte per rimuovere il trattamento di smalto semipermanente entro le 3-4 settimane, rispettando quindi i giusti tempi di posa. In caso contrario, se ogni settimana la cliente desidera cambiare colore di smalto e si procede con la rimozione tramite acetone, questo potrebbe danneggiare l’unghia e disidratarla.

Tuttavia, in alcuni casi, per eliminare alcune tipologie di prodotti come le basi sottili è meglio ricorrere all’acetone piuttosto che alla lima per evitare di sensibilizzare la lamina ungueale e di compromettere la durata del trattamento; mentre per rimuovere le basi di rinforzo, ci si può affidare alle punte di fresa. Ecco gli effetti che può causare sull’unghia:

Danneggia la lamina ungueale;

Macchia la lamina ungueale;

Disidrata l’unghia.

Per togliere lo smalto esistono alternative all’acetone che è più aggressivo ma si tratta pur sempre di solventi con sostanze aggressive e irritanti, che comportano gli stessi rischi. Dunque, l’unica soluzione consiste proprio nella sospensione periodica di smalto e solventi.

L’acetone rovina le unghie? Effetti e alternativa

L’acetone, il solvente chimico che viene più comunemente usato per la rimozione dello smalto, causa danni alle unghie e alla loro salute? Alla lunga sì, perché come visto, è aggressivo e potente. Anche l’acetone, come gli smalti, danneggia le nostre unghie in quanto si tratta di una sostanza chimica, più precisamente di un solvente e, come tale, porta via dalla nostra unghia e dalla pelle che la circonda l’acqua e i lipidi, rendendola così decisamente più secca del normale. Le conseguenze sono:

Le unghie iniziano a sfaldarsi, diventando più fragili;

La pelle che circonda l’unghia diventa più secca e assume un colorito biancastro.

Tuttavia esistono alternative all’acetone per rimuovere lo smalto come i prodotti privi di acetone e quindi molto più delicati sulle nostre unghie. Ma non per questo non vuol dire che siano anche meno efficaci. Questi solventi possono essere utilizzati sia sulle unghie naturali che su quelle sintetiche. La loro composizione è priva di acetone e quindi molto più delicata sulle nostre unghie.