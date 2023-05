Cani e caldo: come proteggerli con il miglior rimedio

In base al parere dei meteorologi, la stagione estiva sta per arrivare con giornate molto calde e una temperatura al di sopra della media. Il caldo mette a dura prova la salute e il benessere degli amici a quattro zampe, dei cani che lo soffrono particolarmente. Scopriamo come aiutarli e avere un po’ di refrigerio in casa.

Cani e caldo

La stagione calda che sta per giungere, con temperature elevate, è difficile da tollerare, non solo per gli esseri umani che devono far fronte a giornate assolate, ma anche per gli animali domestici, soprattutto i cani che soffrono particolarmente il caldo che rischia di impattare sulla loro salute considerando che le loro zampe si posano sull’asfalto che è bollente.

Nei giorni più caldi, i raggi del sole scottano e cominciano a farsi sentire già nelle prime ore delle giornate. I raggi del sole, poi, cominciano a penetrare tra i pavimenti, le pareti e non lasciano scampo per cui l’animale ne soffre particolarmente. Per i cani tollerare queste temperature non è affatto semplice.

Infatti, gli animali domestici tendono a regolare la temperatura del corpo tramite la sudorazione delle zampe e la respirazione che, proprio in questa fase, quando le giornate sono umide e afose, va a peggiorare. Per questa ragione, è molto importante fare attenzione alla sua salute in modo da proteggerlo evitando che vada incontro a colpi di calore.

Cani e caldo: cosa fare

Considerando che anche i cani soffrono terribilmente il caldo, è bene prevenire e adottare alcune soluzioni semplici che sicuramente possono aiutarli. La ciotola dell’acqua deve essere sempre piena in modo che possano idratarsi e si consiglia di aggiungere dei cubetti di ghiaccio che sono un evergreen che li aiutano a rinfrescarsi.

Per l’acqua è bene che non sia troppo fredda in modo da evitare problemi intestinali. Si consiglia di posizionare diverse ciotole di acqua che deve essere sempre in abbondanza in giro per casa in modo che possano berla ogni qualvolta sentano il bisogno. Oltre all’acqua, bisogna fare attenzione all’alimentazione optando per cibi umidi insieme alle classiche crocchette.

Nel caso il cane soffrisse particolarmente il caldo è possibile inumidire un po’ il pelo o, nel caso si avesse una piscina in giardino, di approfittarne per rinfrescarsi un po’ e divertirsi insieme. Il momento della passeggiata, fondamentale, per l’amico a quattro zampe, deve essere fatto quando i raggi del sole non sono troppo forti.

Per questa ragione, si consigliano passeggiate e uscite il mattino presto, magari intorno alle 8 o la sera dopo le 20 quando i raggi del sole stanno calando e il caldo dovrebbe essere minore. Con il caldo aumenta il rischio di parassiti come pulci e zecche e, in tal caso, sono utili collari e antiparassitari che possano proteggerlo da punture.

Cani e caldo: miglior soluzione

