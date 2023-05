Caldo in casa: consigli per prevenirlo

Il caldo in casa non è facile da sopportare, pertanto, capire quali accorgimenti possano aiutarci quest’estate, è fondamentale per poterlo prevenire e limitare i danni, soprattutto se si ha a che fare con persone anziane, fragili e bambini.

L’estate porta con sé risvolti positivi ma, sfortunatamente, anche risvolti negativi, primi fra tutti, il caldo in casa, che ci rende stanchi, apatici e facilmente irritabili. Molto più che in passato, però, noi, oggi, possiamo contare su una serie di soluzioni che, se non rendono il caldo più tollerabile, sicuramente, possono aiutarci nella sua gestione.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come affrontare il caldo in casa, anche per limitare i danni sulla salute, con particolare riferimento alla salute delle persone anziane o fragili e a quella dei bambini che, peraltro, sono le fasce di popolazione più esposte agli effetti collaterali.

Caldo in casa: come prevenirlo

Il caldo estivo può rendere stanchi e affaticati, farci sentire appiccicosi e renderci poco tollerabili sia nei confronti del caldo e sia nei confronti dell’umidità. Questa sensazione aumenta nelle persone fragili, negli anziani e nei bambini. Poiché, secondo gli esperti, l’estate che stiamo per affrontare sarà, addirittura, più rovente di quella passata e delle estati degli ultimi anni, nei paragrafi che seguono, abbiamo raccolto una serie di raccomandazioni o consigli, che dovrebbero aiutare nel fronteggiare il caldo in casa.

La parola chiave è idratazione. Sicuramente, anche quest’estate si suderà molto e, di conseguenza, si avvertirà il bisogno di bere di più. Il bisogno di dissetarsi potrebbe aumentare soprattutto nelle persone che si allenano. Il nostro consiglio è di bere soprattutto acqua ed evitare le bevande a base di caffeina, zucchero e le bevande alcoliche.

Correggete l’alimentazione. Con il caldo, è preferibile restare leggeri, optando per alimenti freschi, che danno la carica e non appesantiscono il sistema digestivo. In sostanza, è preferibile evitare la frittura e i pasti con troppi condimenti. Optate per frutta fresca e verdura di stagione che, tra le altre cose, mantengono elevati i livelli di idratazione dell’organismo, fanno sentire meno stanchi e combattono la ritenzione idrica.

Indossate abiti leggeri e chiari, sia quando siete in casa, sia quando siete fuori casa. Se dovete uscire, fatelo nelle ore più fresche della giornata, al mattino presto o la sera.

Acquistate un buon condizionatore, così che il suo utilizzo, insieme a questi piccoli accorgimenti, possa aiutarvi ad affrontare meglio il caldo in casa.

Caldo in casa: miglior condizionatore

L’utilizzo di un condizionatore può aiutare nel prevenire e nel gestire, a livelli ottimali, in caldo in casa. Purtroppo, però, non tutte le persone possono permettersi l’acquisto di un condizionatore, non solo per il costo, ma anche per le conseguenze del suo utilizzo sulla bolletta e, in alcuni casi, anche per le installazioni, a dir poco complesse, e che scoraggiano le persone all’acquisto.

Negli ultimi anni, le case di produzione che si sono sensibilizzate nell’importanza di avere in casa un condizionatore, che potesse aiutare nel gestire bene il caldo, allo stesso tempo, andando incontro alle esigenze, sia tecniche che economiche, delle persone sono state numerose e, finalmente, oggi, possiamo contare sul miglior condizionatore, che aiuta nel combattere e prevenire il caldo in casa, sia in relazione al rapporto qualità – prezzo e, sia da un punto di vista tecnico. Vediamo perché nei paragrafi che seguono.

Artic Cube è un condizionatore di nuova generazione che, oltre a raffreddare l’aria, si preoccupa anche di deumidificarla e purificarla, in modo da poter stare al fresco, in un ambiente pulito e igienizzato.

Sano ed ecologico, Artic Cube è piccolo, ma dotato di un motore potente, con tre velocità che possono essere impostate facilmente, sulla base delle proprie esigenze e necessità. Inoltre, è anche molto silenzioso e la luce morbida che emana durante la notte concilia il sonno!

Artic Cube è stato progettato per un uso esterno ed interno. Il dispositivo è portatile, raffredda l’aria in pochissimi minuti e può essere posizionato, senza alcuna installazione complicata, in una qualunque stanza della casa, in giardino, in garage o sul tavolo di lavoro. Può anche venire con noi in vacanza!

Proprio per la sua facilità di utilizzo senza installazione, qualità prezzo e tecnologia, è definito come il miglior condizionatore portatile del momento

Grazie alla sua innovativa tecnologia di raffreddamento, Artic Cube cattura l’aria calda di una stanza, la spinge contro il filtro bagnato, l’acqua evapora e l’aria fredda inizia a circolare.

Pratico da usare, basterà collegare l’unità alla presa di corrente elettrica ed assicurarsi di riempire di acqua il serbatoio ogni otto ore.

