Emma Chamberlain, famosissima youtuber statunitense, nel 2018 ha vinto il premio Streamy Award come Creator dell’anno. Nel 2019 è stata inserita dal Time Magazine tra le 100 personalità emergenti al mondo e nella lista delle 25 persone più influenti su Internet. Recentemente ha condiviso la sua beauty routine per pelle acneica. Ecco i consigli.

La beauty routine di Emma Chamberlain: i suoi consigli per una pelle acneica

La star di Instagram e YouTube Emma Chamberlain svela i passaggi della sua skincare routine perfetta per chi, come lei, sin dall’adolescenza ha a che fare con acne e brufoli.

“Ho un vero rapporto di amore-odio con il mio viaggio nell’acne”, ha detto la Chamberlain, che ha lottato con le macchie da acne da quando ha raggiunto la pubertà. Grazie a un periodo di sette mesi con la cura di Accutane, tuttavia, la sua carnagione è quasi del tutto chiara e “libera” da imperfezioni.

“L’acne è una cosa di famiglia, quindi mi sentivo come se avessi questo sistema di supporto di genitori che dicevano, ‘Abbiamo capito’, ricorda Emma. Ma anche la Chamberlain sottolinea che non esiste un approccio unico ai cosmetici: “La cosa folle della cura della pelle che ho capito è che è così diversa per tutti”, ha detto la youtuber.

“Fortunatamente, da quando sono uscito da Accutane , la mia pelle è stata molto più gestibile”, ha confessato Emma che ha aggiunto: “Era una cosa ormonale e fuori dal mio controllo. Nessun prodotto poteva risolverlo, quindi è stato molto frustrante. Ma ora è fatta”.

Ora la sua routine di bellezza consiste nel bloccare il brufolo occasionale e accumulare l’umidità. Non importa quanto siano sorprendenti i tuoi prodotti, potrebbe non essere d’aiuto. Ma quali prodotti usa?

I prodotti usati da Emma Chamberlain: pelle acneica

Prima di tutto il detergente il viso, perfetto per pelle a tendenza acneica come quella di Emma Chamberlain. “Io uso il Bad Habit Mint Matcha, il mio preferito. Il trucco lo tolgo con il balsamo detergente Bad Habit. È il mio struccante preferito in assoluto”, ha raccontato.

Per i sieri, segreto di bellezza: la Chamberlain consiglia uno all’olio dell’albero del tè, uno al tè verde e uno alla lumaca. Lei usa principalmente quelli del marchio Iunik.

“Il mio prodotto mattutino principale è l’ olio di canapa Bad Habit. Quella roba è fantastica per il trucco rimasto di notte ed è incredibile per sembrare un neonato al mattino”, ha detto Emma.

Crema idratante? La sua preferita è la multi vitaminica perché per lei la crema solare e la crema idratante insieme, sono troppo. “Adoro la crema da notte alla melatonina prima di andare a letto”, svela la star del web.

Infine, la crema solare. Emma Chamberlain consiglia quella di EltaMD. “Ho avuto un’ottima esperienza con questo prodotto dato che è bello e sottile”, ha detto Chamberlain.

Maschera viso: il consiglio di Emma Chamberlain

Come maschera per il viso ultimamente la star del web Emma Chamberlain usa molto la Bad Habit Hyaluronic Mask, in momenti casuali durante il giorno o quando deve entrare in doccia.

E’ un prodotto indicato soprattutto per l’idratazione di inverno più che d’estate.