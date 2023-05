Ondata di caldo in arrivo: rimedi per l’estate

Gestire le ondate di caldo in arrivo non sarà molto semplice, ma neppure impossibile. E’ sufficiente adottare qualche piccolo accorgimento e fare affidamento sul miglior condizionatore portatile. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come affrontare l’estate che sta per arrivare.

Ondata di caldo in arrivo

Sicuramente, il modo migliore per affrontare e gestire le ondate di caldo in arrivo quest’estate sarà quello di restare in casa il più a lungo possibile ed uscire solo durante le ore meno calde della giornata. Ciononostante, anche in casa il caldo si fa sentire e può avere delle conseguenze. Poiché ognuno di noi ha degli impegni e nessuno si può permettere di restare chiuso in casa e poiché il caso si fa sentire anche in casa, allora, è anche giusto individuare quali risoluzioni siano le migliori per gestire il caldo sia quando si è fuori casa e sia quando si è in casa.

Gli accorgimenti e le azioni che si adottano quotidianamente per gestire le ondate di caldo in arrivo quest’estate sono fondamentali, ma da soli non possono bastare ed ecco perché è spesso consigliato l’uso di un condizionatore, a maggior ragione, poi, se si è alle prese con bambini, anziani e persone fragili in generale.

Ondata di caldo in arrivo: consigli

Mangiare sano e leggero è il primo vero accorgimento da mettere in pratica per gestire e affrontare le ondate di caldo in arrivo quest’estate. E’ assolutamente vietato, a questo proposito, la frittura eccessiva, i piatti molto elaborati e, per quanto riguarda le bevande, meglio evitare anche gli alcolici, le bevande gassate e quelle zuccherate. Questi alimenti appesantiranno il vostro sistema digestivo che, faticando di più, vi farà sentire stanchi e pigri.

Frutta e verdura, invece, sono alimenti ricchi di acqua e non solo combattono la ritenzione idrica, mantengono idratato l’organismo e vi aiutano a perdere i liquidi in eccesso, purificando e depurando, al contempo, il vostro organismo, ma vi terranno leggeri e un organismo leggero si sente meno stanco, pigro e affaticato.

Quanto all’abbigliamento, meglio puntare su abiti di colore chiaro e larghi. E’ preferibile indossare il cotone o, in alternativa, tessuti altamente traspiranti, ovvero, tessuti che non trattengono il sudore.

Provate a fare degli impacchi di ghiaccio, soprattutto sulla fronte, la nuca e i polsi.

Bevete sempre molta acqua, l’unico elemento che vi aiuterà, insieme a frutta e verdura, a combattere le ondate di caldo in arrivo. E poi, l’acqua è l’unico elemento che disseta davvero.

Ondata di caldo in arrivo: miglior condizionatore portatile

Gli accorgimenti che si possono adottare per gestire al meglio le ondate di caldo in arrivo quest’estate sono veramente tantissimi, ma l’uso di un condizionatore può davvero fare la differenza, soprattutto quando il condizionatore in questione è Artic Cube, un apparecchio di nuova generazione, sviluppato a partire da una tecnologia di funzionamento davvero innovativa.

Artic Cube è piccolo di dimensioni, ma ha un motore potente, dotato di tre diversi livelli di velocità, che si possono impostare preventivamente o sul momento, a seconda delle esigenze e necessità. Inoltre, Artic Cube non è semplicemente un condizionatore, ma è anche un deumidificatore e purificatore. Ciò vuol dire che, durante il suo funzionamento, Artic Cube non solo raffredda l’aria, ma la purifica pure, il che è veramente importante quando fa molto caldo.

Sano ed ecologico, Artic Cube funziona grazie ad una tecnologia di raffreddamento ad acqua. Prima del suo utilizzo, infatti, è importante riempire il suo serbatoio di acqua. L’autonomia media di Artic Cube è di otto ore.

Artic Cube cattura l’aria calda della stanza, la spinge contro il filtro bagnato, l’acqua all’interno del serbatoio comincia ad evaporare e, di conseguenza, a diffondersi, sotto forma di aria fredda, nella stanza.

Adatto sia all’uso interno e sia all’uso esterno, Artic Cube non richiede alcuna installazione e per funzionare è sufficiente collegare l’apparecchio ad una presa di corrente elettrica. Inoltre, la luce soffusa che Artic Cube emana durante il suo funzionamento aiuta a conciliare il sonno.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Artic Cube è un climatizzatore esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Artic Cube è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente presso il vostro domicilio, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Artic Cube è in promozione a 59,00 € per un solo climatizzatore. L’offerta varia in base al numero di climatizzatori che decidere di acquistare. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.