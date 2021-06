La cannella è una spezia apprezzata in cucina per via del suo sapore unico, ma in realtà essa regala anche un gran numero di benefici a livello cosmetico. Si tratta infatti di una delle spezie più utilizzate per migliorare i capelli e per otteenre una chioma impeccabile.

Cannella contro la caduta dei capelli

La cannella è molto utile per aiutare tutte le persone che soffrono di un’eccessiva caduta dei capelli. Questa spezia infatti consente di ottenere una ricrescita più rapida della chioma e quindi rende i capelli più folti e belli da vedere.

Per poter sfruttare di questo beneficio basta semplicemente realizzare una maschera aggiungendo polvere di cannella insieme a un cucchiaio di miele e quattro cucchiai di olio extravergine di oliva.

Dopo aver mescolato il tutto, otterrete un composto omogeneo da applicare sulla chioma con l’aiuto di un pettine. Ricordate di distribuire il tutto in modo uniforme e di lasciarlo in posa per 20 minuti prima di sciacquare con acqua tiepida.

Cannella per schiarire i capelli

La cannella aiuta anche a schiarire i capelli in modo del tutto naturale. Questa spezia infatti, proprio come la camomilla e il limone, consente di decolorare la chioma naturalmente.

Le persone che hanno capelli biondi oppure castani possono realizzare un impacco con cannella in polvere e acqua da laciare agire per una notte. Al mattino otterranno una schiaritura di due toni. Per avere dei risultati duraturi nel tempo e per schiarire di più è necessario ripetere l’operazione più volte nel corso delle settimane.

Cannella per rinforzare i capelli

La cannella è una spezia ricca di vitamine e di sali minerali, proprio per questo motivo risulta in grado di rinforzare i capelli in modo importante.

Utilizzare la cannella per realizzare maschere per capelli è quindi un ottimo modo per idratare la chioma e renderla davvero sana in modo naturale.