Capelli, come realizzare le royal waves di Kate Middleton

Le Royal waves, le magnifiche onde morbide amate da Kate Middleton, la Duchessa di Cambridge sono facili da riproporre, non solo per mani esperte. Realizzare l’acconciatura elegante e glam non è affatto un’impresa impossibile, ecco come fare.

Le royal wayes di Kate Middleton: come realizzarle

Lo stile romantico ed elegante della duchessa di Cambridge, Kate Middleton è fonte di ispirazione continua. A incantare le beauty addicted sono le royal waves, le onde morbide che Kate sfoggia spesso. Ecco come realizzarle.

Iniziamo dal lavaggio dei capelli. Lavate con cura la nuca come d’abitudine, ma effettuate l’ultimo risciacquo con acqua quasi fredda, in modo da sigillare bene le cuticole. Tamponate con un asciugamano, meglio se in micro-fibra.

Fate movimenti delicati e lineari per assorbire il più possibile l’umidità, senza stressare eccessivamente i capelli.

Stendete solo sulla parte finale delle lunghezze un olio idratante, pettinatevi poi dalla radice alla punte per idratare in profondità i fusti. Vaporizzate un termoprotettore prima di impugnare il phon e procedere all’asciugatura vera e propria.

Quando la chioma risulterà completamente asciutta, pettinatela all’indietro e lasciatela aprirsi naturalmente. Dividetela, quindi, in grandi sezioni e munitevi di un ferro arriccia capelli dal diametro medio.

Pettinate ogni ciocca singolarmente e utilizzate il ferro in verticale, creando onde che si aprono verso l’esterno, senza arrivare fino alle punte. In questo modo, otterrete uno stile più naturale.

Terminate aprendo le onde appena realizzate con un pettine a denti larghi, applicate un siero idratante sulle mani, passatelo graffiando i capelli. Et voilà: otterrete le tanto amate royal waves alla Kate Middleton.

Le royal waves: i capelli cioccolato di Kate Middleton

Kate Middleton esibisce spesso le royal waves, così soprannominate, valorizzate dal colore multicromatico che spazia da riflessi ramati a cioccolato e caramello. Sono onde strutturate e romantiche che, valorizzando il linguaggio del corpo, comunicano amore, spontaneità e, allo stesso tempo, perfezione.

