Dieta dei 60 anni: come dimagrire in menopausa

La dieta dei 60 anni aiuta a perdere peso e a contrastare il gonfiore addominale. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona e quali sono i suoi benefici, anche e soprattutto durante la menopausa.

Dieta dei 60 anni

L’aumento di peso si verifica indipendentemente dall’appartenenza di genere e l’età, tuttavia, le donne, in modo particolare, sono soggette a delle oscillazioni durante il passaggio da uno stadio di vita all’altro. La menopausa, ad esempio, è un periodo delicato per la donna, non solo per i cambiamenti ormonali che si verificano, ma anche per tutte le altre condizioni, tipiche di questa fase delicata, a cui potenzialmente si può andare incontro.

Il gonfiore addominale e l’aumento di peso, dunque, per alcune donne, potrebbero essere condizioni tipiche della menopausa. La dieta dei 60 anni è importante proprio per contrastare questo cambiamento e favorire un peso forma ottimale, senza stravolgere gli equilibri dell’organismo e sottoporre il proprio corpo ad uno stress e un disagio non solo inutile, ma anche controproducente.

Dieta dei 60 anni menopausa

La dieta dei 60 anni non impone l’assunzione regolare di determinati alimenti a favore di altri, tuttavia, consiglia un’alimentazione corretta, priva di alimenti dannosi per la salute, non solo per contrastare l’aumento di peso e il gonfiore addominale, tipici della menopausa, ma anche per mantenersi in salute.

La frutta e la verdura sono alimenti che non dovrebbero mancare mai durante la dieta dei 60 anni e, in generale, in uno stile alimentare equilibrato. Ricchi di fibre, minerali e altre sostanze nutritive, è fondamentale consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno, come raccomandato dall’Organizzazione Mondale della Sanità.

Limitare i carboidrati semplici è fondamentale non solo perché questi vengono digeriti prima dall’organismo, aprendo il cosiddetto “buco nello stomaco”, ma anche per contrastare i picchi glicemici che si possono verificare e che possono provocare dei danni sulla salute dell’organismo. Meglio assumere carboidrati complessi, come pasta o riso integrali o legumi.

Assicurarsi di consumare proteine vegetali e animali, consumare meno carne rossa durante la settimana, limitare quella bianca e aumentare sensibilmente il consumo di pesce.

Non saltare le pause, che dovrebbero essere a base di frutta fresca o frutta secca. I frullati vanno bene, ma ricordate che un frutto consumato sano contiene molte più fibre di un frullato o un succo di frutta.

