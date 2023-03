Capelli rovinati in primavera: guida al miglior rimedio naturale

Con il cambio di stagione e quindi con il passaggio dall’inverno alla primavera, succede che i capelli possano cadere e danneggiarsi. Con l’arrivo della stagione primaverile, i capelli sono più sfibrati per via di diversi fattori. Nei paragrafi a seguire, vediamo come fare per i capelli rovinati e quali rimedi adottare per il benessere della chioma.

Capelli rovinati in primavera

La stagione primaverile, insieme a un allungamento delle ore di luce, può portare ad avere capelli rovinati. In questo periodo, il passaggio dall’inverno alla primavera, il cambio delle ore di luce e buio, insieme a fattori psicologici e sociologici, oltre a cause genetiche, comporta delle difficoltà nella chioma.

In primavera i capelli, non solo vanno incontro a una caduta maggiore rispetto ad altri periodi dell’anno, ma possono anche apparire sfibrati e opachi, forse perché hanno risentito del periodo invernale. I capelli hanno un proprio ciclo vitale che si rinnova in maniera ciclica, quindi è alquanto comune subirne una perdita maggiore.

Con l’arrivo della primavera, delle temperature in aumento, ecco che i capelli rovinati iniziano ad apparire meno lucenti e più sfibrati rispetto al solito. Inoltre, in questa stagione, con il fatto che si stia molto di più all’aria aperta, la chioma ne risente a causa dei primi caldi e della salsedine, qualora si decidesse di fare qualche weekend al mare.

L’eccessiva esposizione ai raggi del sole è sicuramente una delle cause principali per cui il fusto del capello si deteriora e danneggia. L’esposizione ai raggi UVA e UVB porta a una perdita delle proteine dei capelli quali la cheratina e anche a un cambio di colore della chioma. I lavaggi frequenti e l’uso di piastra e fon ne alterano sicuramente la struttura.

Capelli rovinati in primavera: come fare

Proprio in primavera bisogna cominciare a prendersi cura dei capelli rovinati che sono difficili da domare e da acconciare, oltre a essere più opachi e meno splendenti rispetto al solito. Per questa ragione, in caso di una chioma danneggiata o sfibrata, è bene agire sin da subito con rimedi e soluzioni adatte al tipo di capello.

La chioma, anche a causa del caldo, può risultare molto più secca in questa stagione per cui è bene andare dalla parrucchiera per spuntarli soprattutto se si hanno le doppie punte. In questo modo si eliminano le parti maggiormente danneggiate in modo da far crescere più rapidamente il capello e donare un aspetto fresco e giovanile.

Molto importante poi proteggere la capigliatura con trattamenti specifici per il proprio capello, che siano nutrienti e che possano aiutare a far ritornare la chioma in buone condizioni. I capelli rovinati vanno poi idratati con prodotti che siano in grado di ammorbidirli dando loro tutta la lucentezza di cui hanno bisogno per prepararli alla stagione primaverile.

Dal momento che il passaggio di stagione comporta una caduta maggiormente intensa, è bene proteggerli e rinforzarli con un prodotto come Foltina Plus, che li protegge sia internamente che esternamente. Si consiglia anche di provare a cambiare le proprie abitudini in fatto di alimentazione optando per cibi poco calorici che possano aiutare a far crescere il capello.

Capelli rovinati in primavera: rimedio naturale

Per i capelli rovinati in primavera ed evitare di andare incontro a calvizie, è bene usare un prodotto anticaduta qualora ci si dovesse rendere conto di una perdita eccessiva del capello sul cuscino. In questo caso, la soluzione migliore è Foltina Plus, una lozione spray indicata sia per uomini che donne che aiuta a prendersi cura della chioma in modo naturale.

Una lozione dalle dimensioni contenute che è possibile portare sempre con sé in modo da usarla all’occorrenza. Uno spray di origine italiana che ha il compito di arrestare, sin da subito, la caduta del capello, tornando ad avere una chioma lucente e forte. Stimola e riattiva la crescita dal momento che agisce sui follicoli spenti agendo in modo positivo.

Una soluzione professionale usata anche nei centri di bellezza, oltre che raccomandata dagli stessi esperti perché si compone di elementi naturali privi di effetti collaterali e controindicazioni come l‘arginina che aiuta a crescere il capello grazie all’azione vasodilatatrice; la serenoa che arresta la caduta regolando l’equilibrio ormonale e il fieno greco che protegge la capigliatura.

Una lozione come Foltina Plus si usa facilmente perché basta spruzzarla nelle aree più danneggiate del capello, massaggiare lasciando che il prodotto si assorba rapidamente.

Originale ed esclusivo, quindi non acquistabile nei negozi o Internet