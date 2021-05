Capelli danneggiati: cause e rimedi naturali

Le cause che possono andare a determinare i capelli danneggiati sono molteplici. Tra queste possiamo trovare le tinte e le decolorazioni frequenti, un’alimentazione sbagliata con pochi elementi nutritivi, un utilizzo intensivo di piastre e phon, un’esposizione troppo prolungata al sole, lo smog ecc… Quando i capelli risultano rovinati appaiono secchi, sfibrati e senza la loro naturale forza e brillantezza. Inoltre, iniziano a spezzarsi e a cadere. Per capire come si sono rovinati, bisogna confrontarli con i capelli sani.

Capelli danneggiati

Possono essere tantissime le cause che vanno a danneggiare i nostri capelli, ma per capire in quale maniera i capelli risultano rovinati bisogna confrontarli con i capelli sani. Questi ultimi presentano le squame perfettamente aderenti e la cuticola intatta. Le punte non sono rovinate ma integre e il capello risulta elastico, lucido e facile da pettinare.

I capelli danneggiati o rovinati, invece, presentano un struttura del capello completamente modificata a causa di diverse cause che danno origine a vari tipi di capelli sfibrati. Vediamo insieme come si classificano i capelli danneggiati.

CAPELLI RUVIDI E POROSI: le squame della cuticola sono completamente assenti o sollevate. Il capello risulta opaco, ruvido al tatto e molto difficile da pettinare. Si può verificare una foto-ossidazione del capello con una perdita di lucentezza e colore. Queste caratteristiche si possono notare soprattutti nei capelli secchi.

CAPELLI SFIBRATI: in questo caso, la struttura proteica della cheratina viene completamente modificata. i capello risulta notevolmente rovinato, poichè perde il suo equilibrio aminoacidico divenendo più delicato alle aggressioni esterne. Tra le cause dei capelli sfibrati possiamo trovare lo stress psico-fisico.

CAPELLO TRAUMATIZZATO DAL PHON: è causato da phon e asciugature troppo intense che vanno a elettrizzare e disidratare lo stelo. Il diametro del fusto inizia a ridursi e il capello inizia a perdere il suo equilibrio idrico.

TRICOPTILOSI (CAPELLI CON DOPPIE PUNTE): le doppie punte sono capelli secchi con le punte aride che risultano rovinati e depigmentati. Questi capelli, inoltre, presentano la forma caratteristica a “coda di rondine” che si può andare a estendere per diversi centimetri.

TRICOCLASIA (CAPELLI CON PUNTE SFILACCIATE): parliamo di un danno molto profondo del capello. Le punte si aprono completamente assumendo una forma a pennello. Questa situazione si verifica soprattutto nei capelli fini e una delle cause più comuni del problema è sicuramente la carenza di minerali.

TRICORESSIA NODOSA (MALATTIA DELLA PERLA): i capelli diventano più difficili da pettinare, poichè perdono la loro mobidezza ed elasticità naturale e vengono rovinati dai rigonfiamenti della corteccia e della cuticola.

Capelli danneggiati: cause

Vediamo ora quali sono le cause più comuni che vanno a danneggiare i capelli.

DECOLORAZIONI: per ottenere un certo tipo di colorazione, in molti casi diventa necessario decolorare il capello. Parliamo di un trattamento molto aggressivo, che può comportare un danno serio per i capelli se effettuato frequentemente. La decolorazione è un processo chimico che va a ossidare la melanina, ovverò la sostanza che dà il colore ai nostri capelli. Con la decolorazione il capello diventa stopposo, poroso, secco ecc… e per rimediare al danno bisogna ricorrere a trattamenti idratanti che vanno a stimolare la crescita dei capelli.

TINTE: le tinte aggressive contengono diverse sostanze chimiche e l’ammoniaca che vanno a rendere i capelli danneggiati e rovinati. Nei casi più estremi, le tinte possono intaccare il cuoio capelluto bruciandolo e andando a causare desquamazione, prurito forte e infiammazioni. Attraverso l’utilizzo frequente di tinte, i capelli si sfibrano poichè viene modificata la loro pigmentazione.

PIASTRE: l’uso eccessivo e scorretto delle piastre rende i nostri capelli sfibrati e rovinati. Infatti, il calore che viene emesso da questi strumenti porta il capello a fisbrarsi e indebolirsi. I fusti dei capelli diventano ruvidi al tatto e stopposi, poichè vengono bruciati dalle temperature molto elevate. Per rimediare al danno, bisogna utilizzare prodotti nutritivi per ripristinare la naturale morbidezza ed elasticità della chioma.

