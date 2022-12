Capelli bianchi: come togliere il giallo

Scopriamo in questo articolo come riuscire ad avere i capelli bianchi senza l’effetto giallo. Così, smetterai di tingere e anche rovinare la tua chioma naturale, senza ricorrere alla tintura. Ecco come evitare l’effetto giallo sui capelli grigi e bianchi.

Capelli bianchi: come eliminare l’effetto giallo

L’ingiallimento dei capelli deriva principalmente dalla mancanza di melanina. Tale fattore espone di più il capello agli agenti esterni, come smog, inquinamento, raggi solari, prodotti chimici e residui di calcare (proveniente dall’acqua mentre facciamo la doccia).

Per prima cosa partiamo dallo shampoo, che deve essere una vera e propria preparazione per fare in modo che i capelli si ammorbidiscano lavorando sulle cuticole.

La scelta migliore che si possa fare è usare uno shampoo a base di acido ialuronico e collagene.

Ad esempio, lo shampoo OpBlonde attualmente è quello con la più alta concentrazione di questi due ingredienti. In questa fase andrai a massaggiare i capelli con una schiuma poco densa ma capace di donare un effetto Antiage lifiting.

Un altro shampoo anti giallo che ravviva il tuo colore bianco naturale è l’ANTI- YELLOW OPBLONDE, pieno di micro pigmento viola estratto da violette indiane, uno dei pigmenti più puri per neutralizzare l’ingiallimento dei capelli bianchi.

Maschera antigiallo su capelli bianchi

Il secondo step ma anche quello più importante e che inizia la tua vera e propria hair care routine è la maschera antigiallo con effetto rimpolpante.

Esistono delle maschere toner che riescono a correggere i riflessi dei capelli e quelle zone ingiallite che rendono i bianchi ed i grigi “sporchi”. La maschera correttiva non è un colore, ma un correttore che va a pigmentare il capello cambiandone il riflesso.

Applica la maschera toner che preferisci a capelli umidi e puliti. Dividi i capelli in ciocche se sono lunghi, altrimenti se sono corti applica il prodotto in modo omogeneo.

Ricorda di massaggiare il prodotto molto bene ciocca per ciocca in modo da non lasciare parti senza antigiallo. Lascialo in posa per 20 minuti quindi risciacqualo con abbondante acqua tiepida.

In questo modo manterrai i capelli grigi o bianchi molto morbidi, sani e soprattutto dal colore pulito e brillante.