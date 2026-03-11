Capire il ciclo nasale: perché una narice sembra sempre chiusa

Quante volte ti sarà capitato di fare un respiro profondo e percepire che l’aria passa quasi esclusivamente da una sola narice? Questa sensazione è comune e, nella maggior parte dei casi, non segnala un problema patologico. Il fenomeno si chiama ciclo nasale ed è un processo fisiologico che regola l’alternanza del flusso d’aria tra le due cavità nasali. Comprendere come funziona aiuta a distinguere tra variazioni normali e situazioni che richiedono attenzione medica.

Il corpo umano utilizza questo meccanismo in modo automatico: non lo controlliamo volontariamente ma lo percepiamo quando l’ampiezza del passaggio d’aria varia. Le mucose nasali, il sistema vascolare locale e il centro nervoso che coordina le funzioni autonome cooperano per alternare la prevalenza di una narice sull’altra. Questa alternanza ha scopi pratici, dalla protezione dalle infezioni alla regolazione dell’umidità dell’aria inspirata.

Cos’è il ciclo nasale e come si manifesta

Per definire l’idea con precisione, il ciclo nasale è un’alternanza periodica in cui una narice diventa momentaneamente più aperta e l’altra più congestionata. In genere il cambio di predominanza avviene ogni poche ore durante la veglia, mentre durante il sonno i tempi si allungano a causa del rallentamento del respiro. Il controllo di questo processo è affidato all’ipotalamo e ad altre strutture del sistema nervoso autonomo, che modulano il flusso sanguigno ai turbinati nasali per regolare apertura e chiusura.

Le fasi e la loro funzione

Il ciclo presenta due momenti principali: una fase di congestione, in cui una narice riduce il passaggio d’aria, e una fase di decongestione, in cui l’altra diventa dominante. Questo alternarsi protegge le mucose dall’eccessiva asciugatura e dall’esposizione continua a particelle e microrganismi. Quando una narice resta aperta troppo a lungo, le superfici mucose si disidratano e si indeboliscono, perciò il corpo interviene con la congestione temporanea dell’altra narice per permettere il recupero.

Perché il ciclo nasale è importante per la salute

L’alternanza delle narici non è solo un curioso dettaglio fisiologico: ha ruoli concreti nella protezione delle vie respiratorie. Attraverso il passaggio di milioni di litri d’aria ogni giorno, il naso filtra, riscalda e umidifica l’aria inspirata. L’alternanza permette alle superfici interne di riposare e rigenerarsi, riducendo il rischio di infiammazioni e infezioni. Inoltre, la modulazione del flusso d’aria può influire sul ritmo di veglia e sullo stato di vigilanza, secondo alcune ricerche che associano la narice dominante a variazioni comportamentali.

Protezione e idratazione delle mucose

Quando la narice entra in fase di congestione, il flusso sanguigno locale aumenta e favorisce l’idratazione e la riparazione dei tessuti. Questo processo riscalda e umidifica l’aria inspirata, contribuendo a mantenere efficaci le difese nasali contro virus, batteri e inquinanti. Senza questa alternanza, le mucose rischierebbero un’usura maggiore, con conseguente maggiore suscettibilità a irritazioni e infezioni.

Quando una narice chiusa è motivo di preoccupazione

Non sempre la sensazione di avere una sola narice libera è normale. Diversi fattori possono alterare il ciclo: infezioni come raffreddore o influenza aumentano la produzione di muco; le allergie provocano infiammazione persistente; alcuni farmaci possono irritare i vasi nasali; e l’uso prolungato di spray decongestionanti può causare rinite medicamentosa. Se la congestione non migliora nel giro di due settimane o è accompagnata da dolore, secrezioni anomale o difficoltà respiratorie, è opportuno rivolgersi a un medico per valutare la causa.

Cause anatomiche e fattori posturali

Alcune condizioni strutturali rendono la respirazione nasale più difficoltosa: i polipi nasali possono ostruire i passaggi e il setto nasale deviato può ridurre permanentemente lo spazio di una narice. Anche la posizione del corpo influisce temporaneamente: sdraiandosi il sangue tende a distribuirsi diversamente nei tessuti nasali e la gravità può favorire la congestione della narice più vicina al cuscino. In presenza di anomalie anatomiche persistenti, può essere necessaria una valutazione otorinolaringoiatrica.