Le carote sono degli ortaggi ricchi di benefici per la salute di chi li consuma, in particolare risultano utili per migliorare le condizioni di intestino e stomaco. Scopriamo nel dettaglio quali sono le proprietà benefiche che le carote offorno a questi organi.

Benefici delle carote per intestino e stomaco

Le carote sono ortaggi in grado di contrastare in modo efficace i problemi che possono sorgere a livello di intestino e di stomaco. Questi alimenti infatti sono ricchi di vitamina A e quindi migliorano la funzionalità della mucosa andando di conseguenza a ridurre i disturbi legati al colon irritabile e proteggendo anche le pareti dello stomaco.

Carote: benefici per l’intestino

Consumare carote regolarmente permette di migliorare la salute dell’intestino.

Grazie alle grandi quantità di vitamine contenute nelle carote e alla pectina, esse sono in grado di migliorare il funzionamento dell’organo. Per avere il massimo dei benefici suggeriamo di consumare le carote cotte oppure di berne il succo fresco a temperatura ambiente.

Le carote sono anche in grado di prevenire il tumore al colon. In particolare sono le carote nere a regalare questo tipo di beneficio in quanto ricche di polifenoli e di fibre.

Carote: benefici per lo stomaco

Le carote sono molto utili anche per la salute dello stomaco. Questi ortaggi infatti aiutano a migliorare la funzionalità delle mucose dello stomaco e in generale consentono all’organo di lavorare perfettamente. Le carote rinforzano anche le pareti dello stomaco e le proteggono da batteri nocivi.

Di conseguenza le carote sono un ottimo rimedio naturale contro le ulcere in quato hanno delle propretà cicatrizzanti. Esse aiutano poi a ridurre l’acidità di stomaco e anche sintomi come il reflusso.

Chi soffre di gastrite molto spesso dovrebbe quindi prendere la sana abitudine di consumare carote cotte con una certa frequenza.

Le carote infine sono anche in grado di ridurre in modo importante gli accumuli di aria che si possono formare nello stomaco.