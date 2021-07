La soia è un alimento di origine orientale, di cui le donne asiatiche fanno un largo consumo. Il vegetale, infatti, è un antico segreto di bellezza per avere una bella pelle. Vediamo insieme perché.

Proprietà benefiche della soia per la pelle

La soia non è solo un’ottima fonte di proteine per coloro che seguono una dieta vegana o vegetariana. Il vegetale, infatti, contiene anche isoflavoni, composti polifenolici importantissimi per la bellezza e la salute della pelle. Essi, pur non essendo estrogeni, hanno la capacità di legarsi a specifici loro recettori, riducendo così la presenza di rughe a livello cutaneo.

Questo effetto anti-age della soia è stato dimostrato attraverso uno studio, che ha dimostrato come mangiare 20 grammi al giorno di proteine della soia aiuti a ridurre le rughe del viso.

Non solo, la soia riduce anche le macchie della pelle, donandole un aspetto più uniforme e sano.

Inoltre, il vegetale contiene anche la genesteina, un isoflavone che agisce sulla biosintesi del collagene, proteggendo la pelle dai danni dei raggi UV che sono responsabili dell’invecchiamento cellulare.

Soia, gli effetti sulla pelle

Inutile dire che la soia è un antico segreto di bellezza per le donne asiatiche, utilizzato già da millenni. Basti pensare alla bellezza della pelle di queste donne, che presentano solitamente una carnagione chiara, priva di rughe, tonica, liscia e priva di qualunque imperfezione.

La soia, infatti, se consumata con regolarità, consente di mantenere la naturale tonicità della pelle, prevenendo così la formazione di rughe. Inoltre, il vegetale consente di mantenere il colorito dell’incarnato uniforme, evitando così la formazione di macchie cutanee.

La soia è particolarmente efficace dopo la menopausa, quando vi è un calo degli estrogeni nella donna che comporta, a livello cutaneo, una perdita di elasticità, di idratazione e di permeabilità cellulare. Per evitare tutto questo, basta aumentare il consumo di soia e dei suoi derivati fermentati, come miso e tempeh, che, grazie ai loro nutrienti, mantengono la naturale bellezza della pelle.

Soia, come consumarla per avere una bella pelle

Per beneficiare degli effetti della soia sulla pelle, basta iniziare a consumarne maggiori quantità, integrandola nella propria dieta. In aggiunta, si possono utilizzare dei prodotti di bellezza a base di soia, come il latte o l’olio, perfetti per detergere il viso e idratarlo al tempo stesso.