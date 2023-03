La beauty routine di Cate Blanchett: tutti i suoi segreti

Cate Blanchett, attrice e produttrice cinematografica australiana con cittadinanza statunitense, candidata agli Oscar 2023, ha compiuto 53 anni. Fisico snello da modella e uno dei volti più amati di Hollywood, scopriamo i segreti di bellezza di Cate Blanchett.

La beauty routine di Cate Blanchett

A 53 anni, l’attrice australiana Cate Blanchett è famosa per la sua carnagione impeccabile e luminosa come lo è per i suoi ruoli cinematografici vincitori di Oscar, ai quali è candidata anche quest’anno. Scopriamo come si mantiene in forma e la sua beauty routine.

Per quindici anni Global Brand Ambassador per SK-II, marchio giapponese, Cate Blachett ora ricopre la stessa posizione per Giorgio Armani Beauty.

Per una pelle luminosa, ha dichiarato Cate che la cosa che ha davvero iniziato a fare è prendere vitamine. “Ho notato un enorme cambiamento. Le mie unghie non cresceranno mai e prendo queste vitamine ormai da circa sei mesi: una differenza enorme”, ha confessato.

E, ha aggiunto: “La mia pelle è in condizioni abbastanza buone ed è stata stabile, perché ho trovato qualcosa che funziona davvero per me, e ci sono rimasto. Penso che la mia pelle sia molto più resistente. Ho meno sfoghi rispetto a quando avevo 20 anni, il che si può dire sia parzialmente ormonale, ma anche perché non lo sto cambiando”.

La routine più costante a cui l’attrice non rinuncia mai è la routine mattutina. Ha così detto: “Preparare la pelle la mattina con una routine di bellezza diventa una seconda natura per me, come lavarmi i denti. Molto importante. Igiene personale”.

Tra i prodotti di bellezza preferiti dall’attrice ci sono The Essence e il siero LXP e la crema idratante LXP.

“Puoi truccarci sopra e non è brillante. Lo senti penetrare immediatamente. Non hai la sensazione che si agglutini sulla tua pelle”, ha confessato la Blanchett.

L’attrice di origine australiana indossa spesso maschere del marchio SK-II. Su un volo che dura diverse ore, Cate indossa anche due o tre maschere. Come se uno si asciugasse e lei mettesse subito un’altra per idratare bene la pelle e sentirsi al meglio. Vediamo i suoi prodotti preferiti di SK-II e Giorgio Armani.

Cate Blanchett: prodotti preferiti per la skincare

Scopriamo tutti i prodotti della beauty routine di Cate Blanchett.

Olio detergente per il trattamento del viso SK-II: “Tendo a pulire solo di notte. Ma se ho passato una notte particolarmente tarda e sono andato a letto con il trucco, mi lavo la faccia al mattino”, ha detto Cate.

Essenza per il trattamento del viso SK-II: “Uso l’essenza SK-II da circa 15 anni. Ha così tanti scopi. Lo uso sopra il trucco e sotto il trucco. È una crema idratante, ma l’ingrediente chiave, Pitera, agisce anche sulla chiarezza, la luminosità e l’idratazione della mia pelle. Quando potrò mettere in valigia solo una cosa, sarà quella”.

SK-II LXP Ultimate Revival Serum: “Da bambina ero piuttosto lentigginosa per essere stata esposta al sole, ma poi ho usato i prodotti sbiancanti SK-II e tutte quelle lentiggini sono scomparse”, ha detto così l’attrice.

Per le creme idratanti, sceglie Giorgio Armani Beauty. La Crema Nera Supreme Reviving Cream: “La mia cura della pelle dipende dalla stagione. Uso sempre prodotti di buona qualità e prodotti a base naturale. Quello che sto usando di recente a causa del tempo è Giorgio Armani Crema Nera. Uso una crema idratante… tutti i giorni”, così la Blanchett.

Infine, immancabile la protezione solare da inserire nella propria routine di bellezza sia in estate che in inverno. Cate Blanchett preferisce la Daylong Extreme SPF 50+.