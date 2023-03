Khloe Kardashian, imprenditrice e conduttrice televisiva statunitense è diventata famosa grazie alla sua partecipazione al reality show “Al passo con i Kardashian” con la sua famiglia. Mamma di True di 4 anni, l’influencer si sottopone continuamente a trattamenti di bellezza. Scopriamo la beauty routine di Khloe Kardashian.

La beauty routine di Khloe Kardashian: i segreti di bellezza

Da quando è diventata madre, la star di “Al passo con i Kardashian” Khloe Kardashian è stata costretta a perfezionare la sua routine di bellezza.

L’imprenditrice ha una selezione di prodotti che può applicare anche quando è impegnata tra lavoro e casa tra cui una BB cream che la Kardashian fa da sola usando la crema idratante preferita della star del reality e un fondotinta in stick. “Sono sempre stata super brava a prendermi cura della mia pelle”, ha rivelato Khloe Kardashian.

E, ha anche spiegato: “Mia madre lo ha impresso in noi sin in tenera età. Abbiamo sempre avuto una routine per la cura della pelle”.

Secondo i rumors, uno dei prodotti preferiti di tutti i tempi di Khloe Kardashian è Bioderma Sensibio H2O Water, acqua micellare che “rimuove il trucco e le impurità meglio dei prodotti che costano il doppio”.

La star del reality adora anche la Embryolisse Lait-Crème Concentré, super economica ed efficace per nutrire la pelle. A questa abbina la PanOxyl Anti-Acne Face Wash e il siero di acido ialuronico di Cosmedica.

Khloe ha cosi confessato: ”Sono fortunata che la mia pelle sia abbastanza chiara per la maggior parte, ma nel caso in cui l’acne sia in agguato, uso uno speciale detergente per il viso che ho prendilo dal mio drugstore locale. PanOxyl ha il 10%, quindi è abbastanza forte da combattere i peggiori sfoghi”.

L’imprenditrice del clan Kardashian utilizza di frequente anche la lozione essiccante Mario Badescu, che costa meno di $ 20, per i brufoli. La Kardashian lo applica e lo lascia durante la notte. La mattina dopo, la sua pelle è di nuovo chiara e senza imperfezioni.

I segreti di bellezza di Khloe Kardashian

La star dei reality fin da piccola si toglie sempre il trucco prima di andare a letto, indossa la protezione solare ogni giorno e la sua routine è piena di ingredienti nutrienti come la vitamina A ed vitamina E.

L’ unica cosa che ha recentemente aggiunto al suo regime che fa la differenza è il collagene. E’ la proteina più abbondante nel nostro corpo. Pensalo come la colla che tiene insieme tutto nel corpo. È l’elemento costitutivo delle ossa, dei muscoli e della pelle.

Infine, altre pratiche di bellezza di cui Khloe Kardashian è una fan includono dormire su federe di seta e insaponarsi sempre con lozioni e oli per mantenere la pelle idratata.