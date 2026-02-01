Celebra i 25 Anni di Medicitalia: Un Riconoscimento ai Professionisti di Eccellenza

Argomenti trattati
Il segna un capitolo significativo per Medicitalia, poiché è stato celebrato il 25° anniversario. Questa ricorrenza rappresenta non solo una tappa temporale, ma anche un’opportunità per riflettere su ciò che rende la piattaforma un punto di riferimento nel panorama della salute online. Al centro della missione vi sono i professionisti della salute, la cui qualità, disponibilità e professionalità sono stati i veri protagonisti di questo viaggio.
Per rendere omaggio ai specialisti, è stato istituito un riconoscimento di merito che si focalizza sulle loro straordinarie prestazioni. Questo premio è dedicato a coloro che, attraverso l’attività gratuita su Medicitalia, si sono distinti per l’eccellenza nel supporto ai pazienti, ricevendo feedback positivi dalla comunità.
Riconoscimenti e selezione dei migliori specialisti
Nel corso dell’anno, Medicitalia ha avuto il privilegio di collaborare con oltre 1.500 professionisti della salute attivi sulla piattaforma. Di questi, 81 esperti sono stati selezionati per il loro eccezionale contributo e per aver incarnato i valori di competenze elevate, empatia e partecipazione attiva. Il riconoscimento è frutto di un attento processo di selezione, che ha considerato anche il fondamentale supporto e i feedback ricevuti dai pazienti.
La scelta dei candidati
Pur riconoscendo che ogni professionista meriterebbe una menzione, ci si è concentrati su coloro che, oltre a fornire risposte dettagliate e di alta qualità, hanno instaurato un legame di fiducia con i propri pazienti. Le valutazioni positive ricevute sono un chiaro riflesso della dedizione e dell’impegno costante.
Il ruolo cruciale dei professionisti della salute
In un’epoca in cui l’informazione digitale può risultare confusa, il ruolo del medico rimane essenziale. Questi specialisti non si limitano a fornire consulti, ma offrono un supporto umano fondamentale a centinaia di utenti in cerca di risposte sui propri problemi di salute. La capacità di ascolto e comprensione rappresenta un pilastro nella relazione medico-paziente.
La lista dei professionisti premiati
Di seguito, si presenta in ordine alfabetico la lista degli 81 specialisti che hanno ricevuto il riconoscimento, ognuno di loro un esempio di eccellenza nella propria disciplina:
- Prof. Claudio Andreetti, chirurgo toracico – Roma
- Dr. Stefano Ardenghi, medico di medicina generale – Domaso (CO)
- Dr. Alessandro Arone, psichiatra – Catanzaro
- Dr. Giovanni Auletta, dentista – Giugliano In Campania (NA)
- Dr. Marco Bacosi, gastroenterologo – Pomezia (RM)
- Dr. Mario Baldi, cardiologo – San Donato Milanese (MI)
- Dr. Giovanni Beretta, andrologo – Firenze
- Dr. Claudio Bernardi, chirurgo plastico – Roma
- Dr. Edoardo Bernkopf, gnatologo – Roma
- Dr. Luigi Beviglia, radiologo – Milano
- Dr. Giulio Biagiotti, andrologo – Perugia
- Dr. Piergiorgio Biondani, psichiatra – Bussolengo (VR)
- Dr. Nicola Blasi, ginecologo – Modugno (BA)
- Dr. Silvio Boer, ortopedico – Torre Pellice (TO)
- Dr. Daniele Bollero, chirurgo plastico – Torino
- Dr. Decenzio Bonucchi, nefrologo – Modena
- Dr. Gilberto Marcello Boschiroli, medico del lavoro – Cinisello Balsamo (MI)
- Dr.ssa Carla Maria Brunialti, psicoterapeuta – Rovereto (TN)
- Dr. Raffaello Brunori, otorinolaringoiatra – Roma
- Dr. Vincenzo Capretto, psicologo – Roma
- Dr.ssa Elisabetta Carbone, psicologo – Melzo (MI)
- Dr. Angelo Carella, ematologo – Genova
- Prof. Alessandro Caruso, ortopedico – Messina
- Dr. Salvo Catania, senologo – Milano
- Dr.ssa Paola Cattelan, psicologo – Torino
- Dr. Maurizio Cecchini, cardiologo – Pisa
- Dr. Mauro Colangelo, neurologo – Napoli
- Dr. Felice Cosentino, gastroenterologo – Milano
- Dr. Enzo D’ambrosio, oculista – Taranto
- Dr. Bernardo D’onofrio, reumatologo – Torino
- Dr. Giuseppe D’oriano, colonproctologo – Napoli
- Dr. Giovanni De Paula, radiologo – Nulvi (SS)
- Dr. Vincenzo Della Corte, neurochirurgo – Milano
- Dr. Vito Di Cosmo, pneumologo – Andria (BT)
- Dr. Michele Di Dio, nefrologo – Foggia
- Dr. Umberto Donati, ortopedico
- Dr. Andrea Favara, gastroenterologo – Cantu’ (CO)
- Dr. Fabio Fedi, cardiologo
- Dr. Antonio Ferraloro, neurologo – Messina
- Dr. Sergio Formentelli, dentista – Mondovi’ (CN)
- Dr.ssa Ida Fumagalli, gastroenterologo – Milano
- Dr. Cesare Gentili, ginecologo – Carrara (MS)
- Dr. Andrea Giglio, dentista – Affile (RM)
- Prof. Luca Giovanella, endocrinologo – Verbania (VB)
- Dr. Maurizio Golia, medico legale – Brescia
- Dr. Dario Graceffa, reumatologo – Roma
- Dr. Mauro Granata, reumatologo – Roma
- Dr. Giampiero Griselli, dermatologo – Ferrara
- Dr. Carlo Maretti, andrologo – Piacenza
- Dr. Luigi Marino, oculista – Milano
- Dr. Nicola Mascotti, medico legale
- Dr. Ferdinando Munno, oculista – Siracusa
- Dr. Anton Maria Mussini, pneumologo – Vigevano (PV)
- Dr. Gianni Nicolini, gastroenterologo – Cesena (FC)
- Dr.ssa Carla Enrica Oggioni, medico di medicina generale – Monza (MB)
- Dr. Matteo Pacini, psichiatra – Pisa
- Dr. Ruggiero Paderni, oculista – Milano
- Dr. Paolo Piana, urologo – Torino
- Dr.ssa Anna Potenza, psicologo – Ciampino (RM)
- Dr. Diego Pozza, andrologo – Roma
- Dr. Angelo Presta, ortopedico – Torino
- Dr. Mauro Presti, ginecologo – Lodi
- Dr. Giuseppe Antonio Privitera, dentista – Catania
- Dr. Accursio Raia, psichiatra – Carrara (MS)
- Dr. Diego Ruffoni, dentista – Mozzo (BG)
- Dr. Francesco Saverio Ruggiero, psichiatra – Avellino
- Dr. Giuseppe Santagati, gastroenterologo – Brescia
- Dr.ssa Franca Scapellato, psichiatra – Parma
- Dr. Alessandro Sciarra, urologo – Roma
- Dr.ssa Elisa Scuderi, psicologo – Genova
- Dr. Alessandro Scuotto, gastroenterologo – Como
- Dr.ssa Grazia Selvaggi, cardiologo – Capurso (BA)
- Dr. Sergio Sforza, colonproctologo – Lecce
- Dr. Domenico Spinoso, medico del lavoro – Reggio Di Calabria (RC)
- Dr. Leonardo Teodonio, chirurgo toracico – Brescia
- Dr.ssa Nino Todua, medico estetico – Roma
- Dr. Fabio Maria Pasquale Tortorelli, psichiatra – Roma
- Dr. Domenico Trotta, andrologo – Salerno
- Dr. Tommaso Vannucchi, farmacologo – Prato
- Dr.ssa Lucia Vecoli, ginecologo – Lucca
- Dr. Massimo Vergine, senologo – Roma