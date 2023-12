Cellulite: come prevenirla e curarla con la migliore crema anticellulite

La cellulite fa riferimento a quello strato di pelle regolare o irregolare che, tipicamente, si accumula su fianchi, addome, glutei e cosce. Le cause della cellulite, ancora oggi, restano sconosciute, ma, fortunatamente, una buona crema anticellulite può curarla o nasconderla.

Cellulite

La cellulite è una condizione comune nelle donne, che si manifesta con la comparsa di grumi e fossette su fianchi, glutei, addome e cosce. Di per sé, questa condizione non rappresenta un pericolo per la vita o la salute della persona che ne è affetta, ma certamente la pone in una condizione di disagio che, con dei trattamenti mirati, potrebbe anche scomparire.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono le cause e i fattori di rischio che espongono alla comparsa della cellulite, se eventualmente si può fare qualcosa per prevenirla e, infine, scopriamo insieme quali sono le migliori creme anticellulite, grazie alle quali trattare questa condizione che è sì molto comune, ma anche fonte di disagio nelle donne che ne sono affette.

Cellulite: cause e fattori di rischio

Sfortunatamente, ancora oggi, le cause responsabili della cellulite restano sconosciute. Tuttavia, vi sono dei fattori di rischio che sono, in alcune persone, una predisposizione. Rispetto all’uomo, ad esempio, la donna è più esposta al rischio di cellulite per via della diversa distribuzione di grasso corporeo, di muscoli e tessuti connettivi. In generale, però, la cellulite diventa un rischio concreto a causa anche dell’età che avanza, la predisposizione genetica (a volte, anche indipendentemente dall’età che avanza), lo stile di vita e alcune condizioni come, ad esempio, la gravidanza.

La maggior parte dei fattori di rischio, purtroppo, non può essere controllata, altri fattori, invece, come lo stile di vita, possono essere modificati. Mangiare bene, fare movimento e attività fisica, ad esempio, potrebbe veramente fare la differenza.

Cellulite: migliori creme anticellulite su Amazon

Indipendentemente da quanto sia comune nelle donne, non c’è niente di sbagliato nel voler prevenire e curare la cellulite. Fortunatamente, su Amazon è possibile reperire, alla migliore offerta, alcune tra le migliori creme anticellulite. Vediamo insieme quali sono, dunque, le più convenienti.

Rilastil Lipofusion Crema Intensiva Notte, Trattamento Cellulite, Texture Leggera e Idratante Confezione da 200 ml

Questa crema è più efficace se applicata di notte, poiché i principi attivi che sono alla base e che lavorano in sinergia agiscono meglio durante le ore notturne. Si consiglia di applicare la crema nei punti strategici, come addomi, fianchi, cosce e glutei, esercitando un massaggio, con ampi movimenti circolari, fino al completo assorbimento del prodotto.

Somatoline SkinExpert, Snellente 7 Notti Crema Effetto Caldo, Trattamento Corpo Anticellulite, Ultra Intensivo con Estratto di Alga Rossa, 250ml

Questa crema agisce contro gli accumuli di tessuto adiposo, contrastandone la formazione, agevola il drenaggio dei liquidi cutanei in eccesso, leviga e nutre la pelle, lasciandola liscia e morbida al tatto. Si tratta di un trattamento ultraintesivo, specifico per fianchi, addome, glutei e cosce della durata di sette giorni.

Biopoint – Crema Corpo Anticellulite, Effetto Rassodante, Drenante e Tonificante, Favorisce la Riduzione degli Accumuli Adiposi e Contrasta gli Inestetismi, 500 ml

La crema contrasta la formazione degli accumuli adiposi su cosce, fianchi, glutei e addome, nutre e leviga la pelle, tonifica, drena e rassoda per un aspetto della pelle più sano e più bello, morbido e liscio al tatto. Si consiglia di applicare il prodotto esercitando dei massaggi circolari, fino al suo completo assorbimento. Non rilavare la zona; lasciare agire per qualche ora.