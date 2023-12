Materasso in memory foam: come scegliere il modello migliore

La maggior parte delle persone dorme, oggi, su un materasso in memory foam, negli ultimi tempi, peraltro, diventato anche molto popolare. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i benefici che derivano dal dormire su questo materasso e come scegliere il modello migliore su Amazon.

Materasso in memory foam

La scelta di dormire su un materasso in memory foam, oggi, è diventata molto popolare, soprattutto in chi soffre di particolari problemi, così che una notte di ristoro adeguato possa, in qualche modo, alleviare la sintomatologia che si avverte nelle parti più delicate del corpo, come collo, schiena, spalla e testa.

Come dicono gli stessi termine “memory” e “foam”, il materasso in memory foam si compone di una schiuma particolare ed una memoria autonoma. La prima è studiata affinché possa prendere la forma del corpo e la seconda per ricordare quella forma. Dopo essersi alzati dal letto, infatti, la schiuma torna gradualmente alla sua forma originaria, ma quando ci si sdraia nuovamente, la memoria del materasso ricorda la forma da assumere per adeguarsi alla persona e consentirle il ristoro che merita.

Materasso in memory foam: benefici

Chi dorme su un materasso in memory foam potrebbe, certamente, dire che il beneficio più grande è legato allo scioglimento della tensione a carico di tutta la colonna vertebrale. Questo tipo di materasso, pertanto, è indicato per tutte quelle persone che, quando dormono, nonostante assumano tutte le posizioni, trovano sempre il giusto supporto per fianchi, collo e colonna vertebrale che, in questo modo, risultano ben allineati.

Sostenendo la curva del collo, un materasso in memory foam favorisce la respirazione e, pertanto, lascia libere e aperte le vie aeree. Questa caratteristica, oltre a garantire una buona qualità del sonno, può essere importante in chi soffre di apnee notturne.

Infine, i materassi in memory foam non richiedono alcuna manutenzione particolare, non hanno bisogno di essere girati, come, ad esempio, i materassi in lattice, o altro. Inoltre, questi materassi sono anche ipoallergenici e resistenti agli acari della polvere, pertanto, adatti anche ai soggetti allergici.

Materasso in memory foam: modelli migliori su Amazon

Quelli che seguono sono solo alcuni dei modelli migliori di

materasso in memory foam, disponibili su Amazon, alla migliore offerta. La selezione tiene conto della struttura del materasso, la durata nel tempo, la manutenzione e molto altro ancora.

Farmarelax – Materasso Memory Matrimoniale 160×190, Alto 20 cm, Alleviamento Punti di Pressione, Ortopedico

Il materasso è alto venti centimetri e si compone di due strati, nel primo, si conserva la memoria del materasso, nel secondo, la schiuma in polimeri espansi ad acqua, per consentire la corrette ventilazione e, di conseguenza, la traspirabilità.

Sleephome Materasso Memory 20 cm | Matrimoniale 160×190 Vaniglia Plus | 100% Made in Italy | Ortopedico e Ergonomico

Un materasso che, come il modello precedente è ortopedico, ergonomico e facilmente adattabile alla forma e alle curve del corpo allo scopo di favorire un riposo corretto e di qualità. Traspirante e antiacaro, questo materasso non è adatto solo a chi ha problemi particolari, ma anche ai soggetti allergici e, in generale, a chi dorme in tutte le posizioni.

Materassi in Memory Foam Classic Living Astralis con Gel Rinfrescante, Media Durezza | Materasso Traspirante

Il materasso in memory foam è stato progettato con la tecnologia del gel rinfrescante così da consentire una temperatura confortevole per tutta la notte. Traspirante, ergonomico e ortopedico, questo materasso è adatto veramente a tutti, anche ai soggetti allergici, date le sue caratteristiche.